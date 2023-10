Le potentiel des lentilles d’eau : une plante parfaite pour la croissance interstellaire dans l’espace

La culture de plantes dans l’espace est cruciale pour les futures missions spatiales. Cependant, les défis liés à la culture de plantes en l’absence de gravité et de ressources limitées rendent la tâche extrêmement difficile. La dépendance actuelle à l’égard des expéditions d’aliments principalement déshydratés pour les astronautes est coûteuse et peu pratique pour les missions de longue durée.

Pour résoudre ce problème, des chercheurs du Centre d'excellence australien Plants for Space suggèrent que les lentilles d'eau pourraient être la plante la plus pratique à cultiver dans l'espace, en particulier pour la production de protéines. La lentille d'eau est une petite plante qui pousse à la surface de l'eau, que l'on trouve couramment dans les marécages ou les étangs. Il peut produire 40 % plus de protéines que le soja dans le même espace et a été consommé dans certains pays comme le Laos et la Thaïlande.

La capacité des lentilles d’eau à croître rapidement en grandes quantités la rend idéale pour la croissance interstellaire. Il pourrait être cultivé dans des fermes verticales, maximisant l’utilisation d’un espace limité. La professeure agrégée Jenny Mortimer souligne l'importance des plantes à profil bas qui peuvent être empilées sur des étagères pour optimiser l'efficacité de l'espace.

Cependant, la croissance rapide des plantes présente des défis, tels qu’une production excessive d’oxygène. Le Plants for Space Center envisage également d’autres utilisations des lentilles d’eau, telles que leur potentiel d’utilisation pour des conteneurs et de recyclage à des fins durables.

L'un des problèmes liés aux lentilles d'eau est leur manque de goût, mais les scientifiques travaillent sur l'ajout d'arômes pour améliorer leur appétence. Le Plants for Space Center vise à modifier génétiquement les plantes cultivées dans l’espace afin de maximiser leur praticité et de les adapter aux ressources limitées dont disposent les astronautes.

Un autre facteur à prendre en compte lors de la culture de plantes dans l’espace est l’impact psychologique de la nourriture. Les astronautes subissent souvent une perte d’environ 20 % de leur poids corporel en raison d’une perte d’appétit causée par les repas déshydratés sans intérêt généralement consommés dans l’espace. Par conséquent, l’inclusion d’aliments savoureux comme les fraises et les pommes est essentielle.

À mesure que la recherche progresse, on espère qu’une grande variété de plantes seront cultivées dans l’espace, adaptées pour répondre aux besoins nutritionnels et psychologiques des astronautes. Le Plants for Space Center reconnaît que la sélection de plantes spécifiquement adaptées aux conditions spatiales est un domaine d’intérêt relativement nouveau et prometteur pour l’exploration spatiale future.

Source : Actualités de l'Australian Broadcasting Corporation (ABC)