Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes sont revenus sains et saufs sur Terre après avoir passé plus d'un an dans l'espace. Le trio, composé de l'astronaute américain Frank Rubio et des cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, a atterri dans une région reculée du Kazakhstan à bord d'une capsule Soyouz. Leur véhicule d'origine a été endommagé par des débris spatiaux, ce qui les a obligés à prolonger leur mission à 371 jours.

Frank Rubio détient désormais le record du plus long vol spatial américain, dépassant le précédent record établi par Mark Vande Hei. Cependant, le record mondial du vol spatial le plus long appartient toujours à la Russie, avec une durée de 437 jours établie au milieu des années 1990.

Le voyage de retour a été effectué à l'aide d'une capsule Soyouz de remplacement, car la capsule d'origine a été endommagée et a perdu tout son liquide de refroidissement. Les ingénieurs russes soupçonnent que des débris spatiaux ont percé le radiateur de la capsule d'origine. Soucieux de la sécurité de l'électronique et des occupants, la décision a été prise de restituer la capsule vide.

Les remplaçants des astronautes sont arrivés à la Station spatiale internationale il y a près de deux semaines, mettant fin à leur aventure inattendue. Le nouveau commandant de la station spatiale, Andreas Mogensen, a exprimé son soulagement de leur retour sain et sauf.

À leur atterrissage au Kazakhstan, les astronautes ont été récupérés par hélicoptère et ont exprimé leur joie d'être de retour sur Terre. Frank Rubio, qui est également médecin militaire et pilote d'hélicoptère, a déclaré que l'aspect psychologique de passer si longtemps dans l'espace était plus difficile que prévu. Bien qu’ils aient raté des étapes familiales importantes, les astronautes ont accompli avec succès leur mission, parcourant 157 millions de kilomètres et faisant près de 6,000 XNUMX fois le tour de la Terre.

