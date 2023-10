L’équipage de l’Expédition 70 se prépare pour les sorties dans l’espace sur la Station spatiale internationale

L'équipage de l'Expédition 70 à bord de la Station spatiale internationale (ISS) se prépare à une série de sorties dans l'espace, ainsi qu'à de futures missions privées. Les astronautes Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli ont passé leur temps à organiser leurs outils et à inspecter le matériel en vue de leur prochaine sortie dans l'espace le 30 octobre. Au cours de la sortie dans l'espace, ils retireront le matériel électronique et remplaceront le matériel des panneaux solaires dans le laboratoire orbital.

Pendant ce temps, l'astronaute Satoshi Furukawa de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) a étudié les manœuvres de fonctionnement du bras robotique Canadarm2, qui sera utilisé lors de la sortie dans l'espace de maintenance. Il a également emballé le cargo spatial Cygnus avec des déchets et du matériel mis au rebut et a préparé la cargaison à charger pour la prochaine mission cargo SpaceX Dragon, dont le lancement est prévu le 5 novembre.

Le commandant Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne (ESA) a testé une caméra spécialisée capable de capturer des images à 100,000 XNUMX images par seconde. Il a utilisé l'appareil photo pour photographier les orages et leur activité électrique, contribuant ainsi à la connaissance de l'atmosphère et aux futures applications spatiales.

En plus des préparatifs pour la sortie dans l'espace, les cosmonautes Oleg Kononenko et Nikolai Chub ont passé la journée à se préparer pour leur sortie dans l'espace, prévue le 25 octobre. Ils ont pratiqué les tâches de sortie dans l'espace qu'ils effectueront à l'intérieur du sas de Poisk, tout en portant leur combinaison spatiale Orlan.

La Station spatiale internationale (ISS) est un projet conjoint de cinq agences spatiales : NASA (États-Unis), Roscosmos (Russie), JAXA (Japon), ESA (Europe) et CSA (Canada). Il sert de laboratoire de recherche et de port spatial pour la collaboration internationale dans l'exploration spatiale. La NASA, créée en 1958, mène des recherches, développe des technologies et lance des missions pour explorer et étudier la Terre, le système solaire et l'univers. La JAXA est responsable de la recherche, du développement technologique et des lancements de satellites, et l'ESA coordonne les activités spatiales européennes, en concevant, en construisant et en lançant des engins spatiaux et des satellites pour la recherche scientifique et l'observation de la Terre.

Sources:

– Station spatiale internationale (ISS) : NASA

– NASA : NASA

-JAXA : JAXA

– SpaceX : SpaceX

– Agence spatiale européenne (ESA) : ESA

– Roscosmos : Roscosmos