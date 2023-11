Les astronautes pourraient améliorer leur orientation spatiale grâce à un appareil portable

Les astronautes qui entreprennent un voyage vers Mars peuvent être confrontés à des problèmes d'orientation spatiale, ce qui rend difficile leur navigation sur la surface martienne. Cependant, une nouvelle étude suggère qu’un appareil portable pourrait améliorer leur orientation spatiale et les aider à surmonter ce problème.

La recherche, menée par Vivekanand Vimal au Ashton Graybiel Spatial Orientation Lab de l'Université Brandeis, explore l'utilisation de la technologie pour améliorer les sens des astronautes dans l'espace. Le système vestibulaire humain, responsable de l’équilibre, s’appuie sur la gravité pour fournir des indices d’orientation. Dans les environnements de microgravité tels que l’espace, les astronautes sont désorientés car ils n’ont pas une idée claire du haut et du bas.

Vimal a testé un appareil portable appelé vibrotacteur, qui utilise des signaux de vibration pour indiquer l'orientation d'un astronaute dans l'espace. Dans une série d'expériences, les participants portant les vibrotacteurs ont pu améliorer leur orientation spatiale lorsqu'ils étaient combinés à une formation spécialisée encourageant le recours à l'appareil plutôt qu'aux signaux gravitationnels naturels.

Au cours des expériences, les participants avaient les yeux bandés et étaient attachés à un dispositif de rotation pour simuler un environnement en microgravité. Les vibrotacteurs attachés à leurs bras fournissaient des signaux de vibration, les aidant à déterminer leur position dans l'espace. Les participants qui ont reçu une formation supplémentaire pour se désengager de leurs sens intérieurs ont obtenu les meilleurs résultats, indiquant que le programme de formation leur a permis de faire confiance aux vibrotacteurs et de s'y fier pour l'orientation spatiale.

Même si les participants ont déclaré faire confiance aux vibrotacteurs, ils ont néanmoins ressenti un conflit entre leurs signaux internes et les vibrations ressenties sur leurs bras. Cela suggère qu’une formation accrue et une connexion subconsciente entre l’utilisateur et l’appareil sont nécessaires pour que les astronautes s’appuient instinctivement sur l’appareil portable dans des situations de haute pression.

L'étude met en évidence le potentiel des appareils portables pour améliorer l'orientation spatiale des astronautes lors des missions spatiales. D'autres recherches se concentreront sur la mise en œuvre des niveaux gravitationnels lunaires et martiens pour simuler les conditions sur d'autres corps célestes. Comprendre les facteurs qui contribuent à un lien étroit entre les humains et les dispositifs d’augmentation sensorielle sera crucial pour optimiser leur utilisation dans l’exploration spatiale.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que l'orientation spatiale?

L'orientation spatiale fait référence à la capacité d'un individu à percevoir et à comprendre sa position et ses mouvements dans l'espace. Cela implique l'intégration des informations sensorielles du système vestibulaire, de la vision et de la proprioception pour maintenir l'équilibre et naviguer dans l'environnement.

Que sont les vibrotacteurs ?

Les vibrotacteurs sont des appareils portables qui utilisent des signaux de vibration pour fournir un retour sensoriel sur l'orientation ou la position d'un individu dans l'espace. Ils peuvent être attachés à diverses parties du corps, telles que les bras, et procurent des sensations tactiles pour compléter ou améliorer les signaux sensoriels naturels.

Pourquoi l’orientation spatiale est-elle importante pour les astronautes ?

L'orientation spatiale est cruciale pour les astronautes, notamment lors des missions spatiales où l'absence de gravité peut conduire à la désorientation. Une orientation spatiale précise est essentielle pour des tâches telles que les manœuvres des engins spatiaux, l'atterrissage sur des corps célestes et le maintien de la stabilité posturale.

Comment les appareils portables peuvent-ils améliorer l’orientation spatiale ?

Les appareils portables, comme les vibrotacteurs, peuvent fournir aux astronautes des informations sensorielles supplémentaires pour compenser le manque de signaux gravitationnels dans l’espace. En utilisant des signaux vibratoires, ces appareils peuvent aider les astronautes à déterminer leur orientation et leur position, améliorant ainsi leur conscience spatiale et facilitant la navigation.

Quelle est la signification de cette recherche ?

Cette recherche contribue au développement de technologies susceptibles d’améliorer les capacités humaines lors de l’exploration spatiale. En étudiant les effets des appareils portables sur l'orientation spatiale, les scientifiques peuvent améliorer la capacité des astronautes à s'adapter et à effectuer des tâches dans des environnements inconnus et difficiles, comme la surface martienne.