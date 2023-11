By

Dans le monde passionnant de l’exploration spatiale, chaque mission commence au sol. Les astronautes de l'Agence spatiale canadienne (ASC) comprennent l'importance de mettre en valeur et de célébrer le talent et le génie de l'industrie spatiale canadienne. Le spécialiste de mission canadien Jeremy Hansen a récemment visité Canadensys Aerospace Corp. à Bolton, en compagnie de représentants de l'ASC, pour constater directement le travail incroyable accompli par les experts locaux.

Hansen, qui fera partie de l'équipage d'Artemis II lors d'une mission aller-retour sur la Lune en novembre 2024, est un ardent défenseur de l'industrie spatiale canadienne. Il a participé activement à la promotion du rôle du Canada dans l'exploration spatiale au moyen de diverses tournées et présentations avec l'ASC.

Lors de sa visite chez Canadensys, Hansen a été particulièrement impressionné par la technologie et les processus développés par l'entreprise. En tant qu'astronaute modeste et modeste, il estime que de nombreux Canadiens ignorent le « génie » qui existe dans leur propre pays. Hansen est enthousiasmé par l'avenir et convaincu que les gens regarderont avec admiration le travail révolutionnaire accompli chez Canadensys.

Bien que Canadensys ne soit pas directement impliquée dans Artemis II, l'entreprise est réputée pour son expertise dans la conception et la construction du premier véhicule lunaire du Canada, ainsi que pour son leadership en avionique et en capteurs pour l'exploration spatiale. Au cours de la visite, les participants ont eu l'occasion de faire fonctionner un prototype de rover télécommandé, démontrant ainsi l'engagement de Canadensys à créer une technologie fiable et durable.

Le projet Artemis, qui vise à faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune à bord d'Artemis III, représente une étape importante dans l'exploration spatiale humaine. Dans le cadre de cette mission, l'équipage d'Artemis II entreprendra une orbite équatoriale de la Lune, dans l'espoir de découvrir des aspects inédits de sa face cachée. Cette entreprise stimulante repoussera les limites du vaisseau spatial et des astronautes à bord.

Canadensys et l'industrie spatiale canadienne dans son ensemble s'engagent dans une collaboration et une innovation à long terme. Alors que le projet Artemis progresse régulièrement, il est clair que les contributions du Canada à l'exploration spatiale continueront d'avoir un impact profond sur les futures missions sur la Lune et au-delà.

QFP

1. Qu'est-ce que le projet Artémis ?

Le projet Artemis est une initiative menée par la NASA visant à ramener des humains sur la Lune pour une exploration à long terme et de futures missions vers d'autres corps célestes, dont Mars. Son objectif est de faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune.

2. Pourquoi Canadensys Aerospace Corp. est-elle connue ?

Canadensys Aerospace Corp. est connue pour son expertise dans la conception et la construction du premier véhicule lunaire du Canada, ainsi que pour son leadership en avionique et en capteurs pour l'exploration spatiale.

3. Qui est Jeremy Hansen ?

Jeremy Hansen est un astronaute canadien et spécialiste de mission qui fera partie de l'équipage d'Artemis II lors d'une mission aller-retour sur la Lune. Il est un ardent défenseur de l'industrie spatiale canadienne et promeut activement le rôle du Canada dans l'exploration spatiale.