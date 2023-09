L'astronaute de la NASA revient sur Terre après 371 jours dans l'espace, un record

L'astronaute de la NASA Frank Rubio est revenu sur Terre sain et sauf après avoir passé un nombre record de 371 jours dans l'espace. Rubio, ainsi que les cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, ont atterri au sud-est de Dzhezkazgan, au Kazakhstan, avec l'aide d'un parachute. Après les examens médicaux après l'atterrissage, l'équipage retournera à Karaganda avant que Rubio ne monte à bord d'un avion de la NASA pour Houston, où il retrouvera sa famille.

Le séjour prolongé de Rubio dans l'espace était inattendu, car des difficultés techniques ont entraîné une fuite de liquide de refroidissement dans leur vaisseau spatial Soyouz. Pour assurer la sécurité de l'équipage, un autre vaisseau spatial a dû être envoyé à la station spatiale, ce qui a retardé le retour de Rubio. Avec un total de 371 jours dans l'espace, Rubio a désormais dépassé le précédent record de 355 jours détenu par Mark Vande Hei.

Cette mission prolongée ne constitue pas simplement une étape importante, mais contribue également de manière significative à notre compréhension des missions spatiales de longue durée. Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, a déclaré que la contribution de Rubio fournit des informations précieuses alors que l'agence planifie de futures missions d'exploration de la Lune via le programme Artemis et au-delà de Mars.

Pendant son séjour à bord de la Station spatiale internationale, Rubio a mené diverses enquêtes scientifiques. Ses recherches comprenaient l'étude de l'adaptation des bactéries aux vols spatiaux et des effets de l'exercice sur la physiologie humaine lors de missions de longue durée. La mission a également permis aux chercheurs d’observer l’impact d’un vol spatial prolongé sur le corps humain.

Tout au long de son séjour, Rubio a effectué près de 6,000 157 orbites autour de la Terre et parcouru plus de 328 millions de kilomètres, ce qui équivaut à environ XNUMX voyages aller-retour vers la Lune. Cette mission record représente une réalisation importante pour la NASA et confirme l'engagement de l'agence en faveur de l'exploration et de la découverte de l'espace.

