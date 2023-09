L'astronaute américain Frank Rubio s'apprête à rentrer chez lui après un vol spatial record

Frank Rubio, un astronaute américain, est sur le point de revenir sur Terre après avoir effectué le plus long vol spatial effectué par un Américain. Il a battu le précédent record du plus long vol spatial continu effectué par un Américain le 11 septembre et terminera une année complète dans l'espace jeudi. Rubio a exprimé son impatience de retrouver sa famille, de déguster des aliments frais et de connaître le silence à son arrivée.

À l'origine, Rubio devait effectuer une mission de six mois, mais les plans ont changé en raison d'une fuite de liquide de refroidissement détectée dans le vaisseau spatial Soyouz. Cela a entraîné un retard et a prolongé son séjour sur la Station spatiale internationale à un an. Rubio a admis qu'une année loin de ses proches a eu des conséquences psychologiques, soulignant l'importance de rester mentalement fort dans « l'environnement impitoyable » de la station spatiale.

Au cours de son séjour dans l'espace, Rubio a travaillé sur divers projets scientifiques, notamment en étudiant comment les bactéries s'adaptent aux vols spatiaux et comment l'exercice affecte les humains lors de missions de longue durée. L’un de ses projets préférés consistait à étudier la croissance et le développement d’un plant de tomate, ce qui pourrait fournir des informations sur la culture de cultures à plus grande échelle dans l’espace.

Rubio a également parlé de la camaraderie à bord de la station spatiale et du soutien apporté aux nouveaux arrivants. Il a exprimé sa gratitude pour les conseils fournis par ses collègues d'équipage dans l'apprentissage des tâches essentielles dans l'environnement unique de l'espace.

Avant de devenir astronaute, Rubio a servi dans l'armée américaine et a fréquenté une école de médecine. Il a exprimé à la fois son enthousiasme et son incertitude quant à son retour sur Terre, car son corps aura besoin de temps pour se réadapter aux effets de la gravité après une période prolongée en apesanteur.

