Frank Rubio établit un nouveau record du vol spatial le plus long d'un Américain

Frank Rubio, médecin militaire et astronaute de la NASA, est devenu l'Américain ayant passé le plus de jours consécutifs dans l'espace. La mission de Rubio vers la Station spatiale internationale devait initialement durer six mois, mais a été prolongée à 371 jours en raison d'une fuite de liquide de refroidissement dans leur vaisseau de retour. Rubio et ses compagnons russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin ont atterri au Kazakhstan le 21 septembre 2022, marquant la fin de leur mission historique.

La durée prolongée du séjour de Rubio dans l'espace lui a permis de dépasser le précédent record américain établi par Mark Vande Hei, qui a passé 355 jours dans l'espace. L'exploit de Rubio a également dépassé le record mondial de jours consécutifs passés dans l'espace, détenu par le cosmonaute russe Valeri Polyakov avec 437 jours.

Avant de rejoindre la NASA, Rubio a été médecin militaire et pilote d'hélicoptère. Pendant son séjour à bord de la Station spatiale internationale, Rubio a mené diverses expériences scientifiques et participé à trois sorties dans l'espace. Ses recherches portaient sur l'étude de la façon dont les bactéries s'adaptent aux vols spatiaux et sur les techniques d'exercice pour maintenir la santé physique dans l'espace.

Rubio a exprimé sa gratitude pour l'opportunité de collaborer avec un groupe diversifié d'astronautes au cours de sa mission, affirmant qu'ils occupent une place particulière dans son cœur. De retour sur Terre, Rubio et ses compagnons seront transportés à Houston, au Texas, où Rubio réside avec sa famille.

La mission record de Rubio met en évidence le dévouement des astronautes à faire progresser les connaissances scientifiques et l'exploration au-delà des limites de la Terre.

Sources : Associated Press, Astronomy.com