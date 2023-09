L'astronaute Frank Rubio bat le record de la plus longue mission spatiale réalisée par un astronaute américain

L'astronaute Frank Rubio a établi un nouveau record pour la plus longue mission spatiale effectuée par un astronaute américain. Il est en orbite terrestre basse depuis plus de 355 jours, dépassant le précédent record détenu par l'astronaute à la retraite de la NASA, Mark Vande Hei. Rubio est actuellement sur la Station spatiale internationale et devrait franchir une nouvelle étape dans quelques semaines en passant au moins 371 jours en orbite, devenant ainsi le premier Américain à passer plus d'une année civile en microgravité.

La mission de Rubio n'était pas initialement destinée à battre des records. Lui et ses coéquipiers devaient initialement effectuer une mission de six mois, mais une fuite de liquide de refroidissement dans leur vaisseau spatial les a contraints à prolonger leur séjour. Le vaisseau spatial a été jugé dangereux pour rentrer chez lui, la date de retour de Rubio a donc été repoussée à septembre. Un vaisseau spatial de remplacement sera lancé avec un nouvel équipage, permettant à Rubio de revenir sur Terre.

Pour commémorer son exploit, Rubio a enregistré une conversation avec Vande Hei, qui sera diffusée par la NASA. L'agence a salué le dévouement de Rubio et a reconnu son rôle dans l'ouverture de la voie aux futures générations d'astronautes.

Même si le séjour de Rubio pendant 371 jours ne battra pas le record mondial de la plus longue mission spatiale, il s'agit d'une étape importante. Le record est actuellement détenu par le cosmonaute russe Valeri Polyakov, qui a passé 437 jours consécutifs en orbite à bord de la station spatiale russe Mir. Cependant, la réussite de Rubio constitue un autre pas en avant pour les astronautes américains.

Le record américain du plus grand nombre de jours consécutifs dans l'espace était auparavant détenu par Vande Hei, dont la mission a été prolongée pour accueillir des membres d'équipage supplémentaires. Le record du plus grand nombre de jours dans l'espace est détenu par le cosmonaute russe Gennadi Padalka, tandis que Peggy Whitson détient le record du plus grand nombre de jours dans l'espace par un astronaute américain.

Le voyage de Rubio vers la station spatiale faisait partie d'un accord d'échange d'équipage entre la NASA et Roscosmos. Malgré les tensions géopolitiques, le partenariat entre les États-Unis et la Russie reste vital pour la poursuite de l’exploration spatiale.

