L'astronaute Frank Rubio, qui devrait revenir sur Terre la semaine prochaine après un séjour d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a révélé qu'il aurait refusé cette opportunité s'il l'avait su à l'avance. Initialement prévu pour une mission de six mois, Rubio et ses coéquipiers ont été contraints de prolonger leur séjour en raison de problèmes avec leur ferry Soyouz.

Rubio a cité les événements et engagements familiaux comme la principale raison de sa réticence initiale. Cependant, une fois qu’il a commencé à s’entraîner pour la mission, Rubio s’y est engagé. Il a reconnu les sacrifices liés à la participation à des missions spatiales de longue durée, en particulier le temps passé loin de sa famille.

Au cours de son séjour prolongé à bord de l'ISS, Rubio a manqué des étapes familiales importantes, telles que la première année de sa fille à l'Académie navale américaine et la première année de son fils à West Point. Néanmoins, Rubio et ses coéquipiers sont restés concentrés sur leur mission. Ils ont compris que des sacrifices sont parfois nécessaires pour assurer le succès de la mission.

La prolongation de leur séjour est due à la collision d'un micrométéoroïde avec leur vaisseau spatial Soyouz en décembre, causant des dommages nécessitant le lancement d'un vaisseau spatial de remplacement. La décision de prolonger la mission de six mois supplémentaires a été difficile pour Rubio et sa famille, mais ils avaient déjà accepté la situation.

Rubio, ainsi que ses coéquipiers Sergei Prokopyev et Dmitri Petelin, devraient revenir sur Terre mercredi. Cette mission de 371 jours sera le vol le plus long d'un astronaute américain et le troisième plus long de l'histoire spatiale. Après les premiers contrôles médicaux et la communication avec leurs familles, Rubio retournera à Houston tandis que Prokopyev et Petelin se rendront à Star City, près de Moscou.

Dans l'ensemble, le séjour prolongé de Rubio sur l'ISS a été une expérience difficile mais enrichissante, mettant en évidence le dévouement et les sacrifices nécessaires aux astronautes pour mener à bien leurs missions dans l'espace.

Définitions:

– Ferry Soyouz : vaisseau spatial utilisé par l’agence spatiale russe Roscosmos pour transporter des astronautes vers et depuis la Station spatiale internationale.

– Micrométéoroïde : Minuscule particule de débris spatiaux, souvent pas plus grosse qu’un grain de sable, qui peut endommager les vaisseaux spatiaux.

Sources: NASA