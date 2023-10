Deux membres de l'équipage de l'Expédition 70 se préparent pour une sortie dans l'espace afin de collecter des échantillons de microbes

L'ingénieur de vol de la NASA Loral O'Hara et le commandant de la station spatiale Andreas Mogensen de l'Agence spatiale européenne (ESA) se préparent pour une sortie dans l'espace le 12 octobre. L'objectif principal de cette excursion est de collecter des échantillons de microbes à l'extérieur de la Station spatiale internationale. (ISS). Ces échantillons fourniront des informations précieuses sur les types de microbes qui peuvent survivre dans le vide spatial.

Au cours de la sortie dans l'espace de six heures, O'Hara et Mogensen rassembleront soigneusement les échantillons, qui seront traités par les scientifiques sur Terre. En analysant ces microbes, les chercheurs espèrent mieux comprendre la résilience et l’adaptabilité de ces minuscules organismes dans des environnements extrêmes.

De plus, une deuxième sortie dans l'espace est prévue le 20 octobre, au cours de laquelle O'Hara s'aventurera aux côtés de l'astronaute Jasmin Moghbeli de la NASA. Cette fois, l’accent sera mis sur la maintenance du matériel essentiel de la station spatiale. Le duo passera environ six heures et demie dans le vide de l’espace, retirant et remplaçant les équipements de communication radio défectueux et installant de nouveaux matériels de panneaux solaires.

Pour préparer ces sorties dans l'espace, les astronautes ont été en contact étroit avec des spécialistes au sol. Vendredi, ils ont passé en revue les procédures de la prochaine sortie dans l'espace et se sont familiarisés avec les activités robotiques nécessaires à l'excursion d'échantillonnage de microbes.

Ces sorties dans l’espace représentent des contributions importantes à notre compréhension de l’environnement spatial et du potentiel de survie et d’adaptation microbienne. Les données collectées profiteront non seulement aux futures missions spatiales, mais contribueront également à notre connaissance de la façon dont la vie peut prospérer dans des conditions extrêmes.

