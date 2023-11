La NASA dévoile un sinistre volcan en forme de crâne dans le désert du Sahara

Dans une démonstration effrayante du talent artistique de la nature, la NASA a révélé une photographie étrange d'une structure ressemblant à un crâne qui se profile dans une fosse volcanique colossale au Tchad. Cette image effrayante, prise par un astronaute à bord de la Station spatiale internationale le 12 février, montre le « crâne » effrayant reposant au cœur du Trou au Natron, également connu sous le nom de Doon Orei, une caldeira volcanique de 3,300 XNUMX pieds de large.

Le visage troublant est composé de natron, de cônes de cendres et d'ombres. Le natron, une substance blanche distinctive, génère la couleur de la bouche, du nez et de la joue gauche du crâne. Il s'agit d'un mélange naturel de carbonate de sodium décahydraté, de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium. Pendant ce temps, les yeux et le nez sont constitués de cônes de cendres, qui sont des collines coniques abruptes formées autour de cheminées volcaniques, dominant le paysage environnant. La forme inquiétante du crâne est encore accentuée par l’ombre projetée par le bord du cratère.

Bien que Trou au Natron semble aujourd'hui désolé et dépourvu de vie, c'était autrefois un lac glaciaire animé il y a environ 14,000 1960 ans. Des fossiles d'escargots de mer et de plancton ont été découverts sous son sol recouvert de natron dans les années 120,000, suggérant un écosystème aquatique antérieur. De plus, des fossiles d'algues datant de 2015 XNUMX ans ont été identifiés lors d'une expédition ultérieure en XNUMX. Étonnamment, Trou au Natron est considéré comme l'une des formations volcaniques les plus récentes du massif du Tibesti, même si les volcans environnants sont probablement beaucoup plus anciens.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le natron ?

R : Le natron est un mélange salé naturel composé de carbonate de sodium décahydraté, de bicarbonate de sodium, de chlorure de sodium et de sulfate de sodium.

Q : Que sont les cônes de cendres ?

R : Les cônes de cendres sont des collines coniques abruptes formées autour de cheminées volcaniques, qui s'élèvent au-dessus du terrain environnant.

Q : Où se trouve Trou au Natron ?

R : Trou au Natron, également connu sous le nom de Doon Orei, est situé dans le désert du Sahara, plus précisément dans le massif du Tibesti au Tchad.

Q : L’activité volcanique du Trou au Natron est-elle toujours en cours ?

R : Bien que Trou au Natron lui-même ne soit pas actif actuellement, il est situé près de Tarso Toussidé, qui abrite un stratovolcan potentiellement actif.