Un nouveau roman graphique inspire la prochaine génération d’explorateurs spatiaux

La NASA fait des vagues dans le domaine de la narration grâce à son approche innovante visant à inspirer les futurs explorateurs de l’espace. L'épisode récemment publié de la série de romans graphiques numériques « First Woman » de la NASA, intitulé « First Woman : Expanding our Universe », présente aux lecteurs l'astronaute fictive Callie Rodriguez alors qu'elle se lance dans sa mission d'exploration de l'espace. Cette série de romans graphiques vise à captiver le public en présentant les défis auxquels sont confrontés les astronautes dans leur quête pour installer un télescope de nouvelle génération sur la face cachée de la Lune.

« La diversité est au cœur des missions de la NASA et c'est la raison pour laquelle nous continuons à repousser les limites du possible. « First Woman » incarne la riche histoire d'innombrables femmes qui ont brisé les barrières et continuent de conduire la NASA vers les étoiles », a souligné l'administrateur de la NASA, Bill Nelson. À travers l'histoire de Callie Rodriguez, le roman graphique souligne l'engagement de la NASA en faveur de l'inclusivité, garantissant que la génération Artemis – la prochaine génération d'explorateurs – se sente représentée dans ses missions.

Le premier volet de la série « First Woman », intitulé « Dream To Reality », a présenté aux lecteurs Callie et son fidèle robot RT alors qu'ils relevaient les défis de l'exploration lunaire. Le deuxième numéro récemment publié offre aux lecteurs une plongée plus approfondie dans la mission complexe et les antécédents personnels de l'équipage, enrichissant encore le contenu interactif et multilingue en matière de science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) disponible sur les plateformes numériques de la NASA.

En mettant en vedette des personnages issus de communautés sous-représentées, comme Callie Rodriguez, la NASA vise à favoriser la diversité et à inspirer des idées innovantes provenant de sources non traditionnelles pour garantir une exploration lunaire durable. Prasun Desai, administrateur associé par intérim de la Direction des missions de technologie spatiale au siège de la NASA, a exprimé l'importance d'une base de fans diversifiée qui s'identifie aux missions ambitieuses de la NASA.

Pour vous immerger dans le monde captivant de « First Woman : Expanding our Universe », visitez le site Web repensé « First Woman », qui comprend désormais une option en espagnol, ou téléchargez l'application « First Woman » mise à jour de la NASA sur Android et iOS. Préparez-vous à être transporté à l'avant-garde de l'exploration spatiale, où les obstacles sont surmontés, les découvertes scientifiques sont faites et les aspirations s'enflamment. L’avenir de l’exploration spatiale est entre les mains de la prochaine génération, et la série de romans graphiques « First Woman » joue un rôle important en inspirant et en ouvrant la voie à ces futurs explorateurs.

QFP

1. De quoi parle « Première femme : élargir notre univers » ?

« First Woman : Expanding our Universe » est le deuxième volet de la série de romans graphiques numériques « First Woman » de la NASA. Il suit le voyage de l'astronaute fictive Callie Rodriguez alors qu'elle et ses divers coéquipiers s'efforcent de surmonter les obstacles et d'installer un télescope de nouvelle génération sur la face cachée de la lune.

2. Pourquoi la diversité est-elle importante dans les missions de la NASA ?

La diversité est essentielle dans les missions de la NASA car elle permet des idées innovantes provenant de sources non traditionnelles. La NASA vise à garantir que chaque membre de la génération Artemis, la prochaine génération d'explorateurs, se sente représenté dans ses missions.

3. Comment puis-je accéder à la série de romans graphiques « First Woman » ?

Vous pouvez lire « First Woman : Expanding our Universe » et l’épisode précédent, « Dream To Reality », sur le site Web repensé « First Woman ». Le site Web propose également une option en espagnol. Alternativement, vous pouvez télécharger l’application « First Woman » sur Android et iOS.