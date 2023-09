L'astronaute de la NASA et les cosmonautes russes reviennent sur Terre après un séjour prolongé dans l'espace

Trois voyageurs de l'espace, dont un astronaute américain de la NASA et deux cosmonautes russes, sont revenus sains et saufs sur Terre après un séjour d'un an dans l'espace. Il s’agit d’un record pour l’astronaute américain Frank Rubio, qui a établi le record du plus long vol spatial américain.

Le trio a atterri dans une région reculée du Kazakhstan, descendant dans une capsule Soyouz qui a été apportée en remplacement après que leur vol d'origine ait été endommagé et perdu tout son liquide de refroidissement à cause de débris spatiaux alors qu'il était amarré à la Station spatiale internationale. Au lieu d’une mission prévue de 180 jours, ils ont finalement passé un total de 371 jours dans l’espace.

La capsule Soyouz qui les a ramenés était une capsule de remplacement lancée en février, car les ingénieurs russes soupçonnent qu'un débris spatial a percé le radiateur de leur capsule d'origine. Pour assurer la sécurité des astronautes et de l'électronique de la capsule, la décision a été prise de revenir vide.

Au cours de leur séjour dans l’espace, les astronautes ont parcouru environ 157 millions de kilomètres, faisant près de 6,000 437 fois le tour de la Terre. Ce voyage a dépassé le précédent record établi par Mark Vande Hei, un autre astronaute de la NASA. Le record mondial du vol spatial le plus long est toujours détenu par un astronaute russe, qui a passé 1990 jours dans l'espace au milieu des années XNUMX.

L’aspect psychologique d’un séjour aussi long dans l’espace s’est avéré plus difficile que prévu pour Rubio. Il a raté des étapes familiales importantes, notamment les réalisations et les diplômes de ses enfants. Lors d'une conférence de presse précédant le retour, Rubio a déclaré qu'il n'aurait pas accepté une année complète dans l'espace si on lui avait demandé au début.

Bien que cette mission record ait pris fin, la NASA n’envisage actuellement pas de missions d’une durée supplémentaire d’un an. Le retour en toute sécurité des astronautes souligne l’importance des mesures de réduction des déchets spatiaux pour garantir la sécurité des futurs voyages spatiaux.

