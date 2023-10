Le rôle des astrocytes dans la régulation du sommeil

Une étude récente publiée dans le Journal of Neuroscience a mis en lumière le rôle crucial des astrocytes, un type de cellule cérébrale, dans la régulation du sommeil. La recherche a montré que l’activation de ces cellules pouvait maintenir les souris éveillées pendant de longues périodes sans provoquer de somnolence accrue par la suite. Cette découverte pourrait potentiellement bénéficier aux personnes qui connaissent une éveil prolongé, comme les travailleurs postés, les premiers intervenants et le personnel militaire.

L'étude, menée par le neuroscientifique Marcos Frank et son équipe du Elson S. Floyd College of Medicine de l'Université de l'État de Washington, a découvert que même si elles étaient éveillées pendant de longues périodes, les souris ne présentaient pas de différences dans la durée ou l'intensité du sommeil par rapport aux souris bien réveillées. souris reposées. Cela suggère que cibler les astrocytes pourrait conduire à des interventions atténuant les conséquences négatives d’une veille prolongée.

Les implications de cette recherche sont considérables. Les travailleurs postés et les personnes qui travaillent des heures longues ou irrégulières souffrent souvent de troubles du sommeil, qui peuvent avoir un impact sur l'attention, la cognition, l'apprentissage, la mémoire, le métabolisme et la fonction immunitaire. En développant des médicaments ciblant les astrocytes, il pourrait être possible d’améliorer la productivité, la sécurité et la santé globale de ces personnes.

On pensait auparavant que les astrocytes servaient de « colle » qui maintient le cerveau ensemble. Cependant, des recherches plus récentes ont révélé que ces cellules jouent un rôle actif dans divers comportements et processus grâce à un mécanisme complexe appelé signalisation calcique. Dans une étude précédente, la suppression de la signalisation du calcium par les astrocytes réduisait le besoin de sommeil après des périodes de privation de sommeil.

Dans la présente étude, les chercheurs se sont concentrés sur les astrocytes du cerveau antérieur basal, une région du cerveau responsable de la régulation du sommeil. En utilisant la chimiogénétique pour activer ces astrocytes, les souris sont restées éveillées pendant plus de six heures au cours de leur période normale de sommeil. Étonnamment, il n’y a eu aucun changement ultérieur dans la durée ou l’intensité du sommeil, ce qui se produirait généralement après un état d’éveil prolongé.

Les chercheurs prévoient maintenant d'effectuer d'autres tests comportementaux pour étudier comment l'activation des astrocytes dans le cerveau antérieur basal peut affecter l'attention, la cognition, l'apprentissage, la mémoire, le métabolisme et la fonction immunitaire. Comprendre l'interaction entre les astrocytes et les neurones dans le déclenchement de l'éveil pourrait fournir des informations sur la régulation du sommeil dans différentes parties du cerveau.

Cette recherche ouvre une nouvelle voie pour explorer les interventions susceptibles de remédier aux conséquences négatives de la privation chronique de sommeil. En ciblant les astrocytes, il pourrait être possible d’améliorer la qualité du sommeil et le bien-être général, en particulier pour ceux qui exercent des métiers exigeants et très stressants.

