De nouveaux astéroïdes nommés d'après les résidents de la péninsule de Saanich

By

Les passionnés d'astronomie de la péninsule de Saanich ont quelque chose à célébrer puisque deux résidents locaux, Chris Gainor et Lauri Roche, ont récemment été honorés par l'Union internationale d'astronomie. Le duo a rejoint une liste distinguée de 38 personnes qui portaient leur nom à des astéroïdes, consolidant ainsi leurs contributions dans le domaine.

Gainor, un résident de Sidney, a exprimé sa surprise en recevant la nouvelle. Il a souligné qu'il s'agissait d'un honneur unique et inattendu, qu'il essaie encore de comprendre pleinement. Son astéroïde, nommé 20041 Gainor, réside dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, effectuant une orbite autour du soleil tous les quatre ans.

Fort d'une expérience impressionnante en matière de journalisme, de présidence de la Société royale d'astronomie du Canada et d'auteur de nombreux livres et articles sur l'exploration spatiale, Gainor considère cet honneur comme une reconnaissance pour son vaste œuvre. Il reconnaît humblement l'importance de sa contribution dans ce domaine.

Roche, un résident de Brentwood Bay, a consacré des décennies à éduquer les gens sur l'espace. Son astéroïde, nommé 20035 Lauriroche, n'a pas encore été observé en raison de sa position actuelle de l'autre côté du soleil. Gainor a mentionné que même lorsque l’astéroïde est plus proche de la Terre, il faudrait un télescope puissant pour l’observer.

En tant que membre actif des Amis de l'Observatoire fédéral d'astrophysique et ancien président de la section de Victoria de la Société royale d'astronomie du Canada, Roche a apporté une contribution significative à la vulgarisation de l'astronomie dans la région. Gainor la félicite pour son dévouement et ses réalisations.

Gainor et Roche ont hâte d’apercevoir leurs astéroïdes respectifs à l’avenir. Gainor a exprimé la possibilité d'utiliser le télescope de l'Observatoire fédéral d'astrophysique pour observer son astéroïde lorsqu'il est mieux positionné pour la visibilité.

Cet honneur souligne non seulement les réalisations de ces résidents locaux, mais met également en lumière la passion et le dévouement des habitants de la péninsule de Saanich pour le domaine de l'astronomie.

QFP

1. Comment ces astéroïdes ont-ils été nommés ?

L'Union internationale d'astronomie a donné aux astéroïdes le nom de Chris Gainor et Lauri Roche pour honorer leurs contributions au domaine de l'astronomie.

2. Quelle est la principale ceinture d’astéroïdes ?

La principale ceinture d'astéroïdes est une région située entre les orbites de Mars et de Jupiter, où l'on trouve de nombreux astéroïdes.

3. Ces astéroïdes peuvent-ils être vus depuis la Terre ?

Pour le moment, les astéroïdes se trouvent de l’autre côté du soleil et ne sont pas visibles. Même lorsqu’ils sont plus proches, leur observation nécessite des télescopes puissants.

4. Quelles sont les réalisations de Chris Gainor et Lauri Roche ?

Chris Gainor a une expérience diversifiée, notamment en journalisme, en tant que président de la Société royale d'astronomie du Canada et en tant qu'auteur de livres et d'articles sur l'exploration spatiale. Lauri Roche a consacré des décennies à éduquer les gens sur l'espace et a été activement impliquée dans diverses organisations astronomiques.