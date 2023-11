Nommage des astroïdes : un honneur céleste de l'immortalité

Chris Gainor, historien renommé de l'astronomie et des vols spatiaux, peut désormais revendiquer un morceau de ciel avec 20041 Gainor, un astéroïde nommé en son honneur. L'Union internationale d'astronomie (AIU) a décerné cet honneur céleste à Gainor et à 39 autres personnalités notables, dont des personnalités estimées comme le Dr David Suzuki et la journaliste scientifique de CBC Nicole Martillero.

Pour Gainor, donner son nom à un astéroïde est « un peu d’immortalité », une reconnaissance légère de ses contributions significatives dans le domaine. Auteur de divers livres et articles sur l'histoire de l'astronomie et des vols spatiaux, notamment Not Yet Imagined, publié par la NASA, The Operational History of the Hubble Space Telescope, l'impact de Gainor sur notre compréhension du cosmos ne peut être sous-estimé.

Lauri Roche, membre éminent du Royal Astronomical Society Victoria Centre et des Amis de l'Observatoire fédéral d'astrophysique, a également reçu un astéroïde portant son nom (20035 Lauriroche). Roche a consacré des décennies à promouvoir l'éducation spatiale à travers divers programmes et salles de classe sur l'île de Vancouver.

Bien que les deux lauréats soient incapables de poser physiquement les yeux sur leurs astéroïdes respectifs, car ils résident de l’autre côté du soleil, ces corps célestes peuvent être observés avec de puissants télescopes, bien qu’avec leur apparence sombre.

Les astéroïdes 20041 Gainor et 20035 Lauriroche résident dans la ceinture principale d'astéroïdes, une région située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Bien que de taille relativement petite, leur reconnaissance par l'Union internationale d'astronomie témoigne de l'impact et de l'influence durables de ces personnes dans le domaine de l'astronomie.

