Des scientifiques étudient l'ultra-haute densité dans les objets du système solaire

Les scientifiques sont depuis longtemps intrigués par les objets du système solaire qui présentent des densités plus élevées que les éléments naturels trouvés sur Terre. Une étude récente menée par des physiciens de l'Université de l'Arizona explore la possibilité d'éléments naturels au-delà de ceux actuellement connus dans le tableau périodique. Ces éléments, dont l'existence est supposée exister au-delà du numéro atomique 164, pourraient expliquer les mesures de haute densité de certains astéroïdes.

La densité de l'osmium métallique, l'élément naturel le plus dense, est d'environ 22.59 grammes par centimètre cube. Cependant, certains astéroïdes, comme 33 Polyhymnia, ont des densités pouvant atteindre 75.28 grammes par centimètre cube. Bien que cette mesure de haute densité ait été jugée irréaliste, les physiciens Evan LaForge, Will Price et Johann Rafelski ont utilisé le modèle Thomas-Fermi pour déterminer si de telles densités extrêmes étaient physiquement plausibles.

Les chercheurs ont calculé la structure atomique d’éléments super-lourds hypothétiques à l’aide du modèle Thomas-Fermi. Leurs calculs s'alignaient sur l'îlot de stabilité prévu au numéro atomique 164. La plage de densité de ces éléments se situait entre 36 et 68.4 grammes par centimètre cube, ce qui est proche de la mesure de haute densité de 33 Polyhymnia.

Cette étude démontre qu’une densité ultra-élevée peut être obtenue sans invoquer les théories étranges ou de la matière noire. Le modèle Thomas-Fermi s’est avéré utile pour examiner les propriétés de ces hypothétiques éléments super-lourds. La recherche jette les bases d’analyses plus approfondies visant à comprendre la nature de ces éléments.

Source : Le Journal Européen de Physique Plus