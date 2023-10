Nouvelles perspectives sur la recherche d’éléments super-lourds et leurs origines

Depuis des siècles, la communauté scientifique est fascinée par la quête de nouveaux éléments. L’idée de transformer un élément en un autre était autrefois le rêve des alchimistes. Aujourd’hui, grâce aux progrès de la science nucléaire, elle est devenue une réalité.

Au cours des dernières décennies, des scientifiques des États-Unis, d’Allemagne et de Russie ont réussi à combiner des noyaux atomiques pour créer de nouveaux éléments super-lourds. Cependant, ces éléments ne sont pas stables en raison de leur nombre élevé de protons. La répulsion électromagnétique entre les protons submerge la force nucléaire attractive qui maintient la cohésion du noyau.

Il existe depuis longtemps des spéculations sur l’existence d’un « îlot de stabilité » dans le tableau périodique. Cette région théorique, qui devrait contenir des éléments d'environ 164 protons, posséderait une demi-vie relativement longue, voire serait stable. Au sein de cette île, on pense que la force nucléaire attractive équilibre la répulsion électromagnétique.

Les scientifiques du Laboratoire national Lawrence Berkeley ont mené des expériences pour peser des éléments super-lourds, contribuant ainsi à notre compréhension de leurs propriétés. Cependant, créer ces éléments lourds en laboratoire reste un défi. Pour surmonter cette limitation, les chercheurs explorent les processus naturels qui pourraient produire ces éléments et étudient leurs caractéristiques uniques, telles que les densités de masse.

Le calcul de la densité de masse des éléments super-lourds est crucial pour déterminer leur comportement et leurs emplacements potentiels. Les chercheurs utilisent un modèle qui représente un atome de chaque élément lourd sous la forme d’un seul nuage chargé, particulièrement efficace pour les gros atomes dotés d’une structure en réseau comme les métaux. En appliquant ce modèle, ils ont calculé la densité des éléments avec 164 protons et autres au sein de l'îlot de stabilité.

Sur la base de leurs calculs, on estime que les métaux stables ayant un numéro atomique autour de 164 auraient des densités comprises entre 36 et 68 g/cm3 (21 à 39 oz/in3). Cependant, ces calculs reposent sur une hypothèse prudente concernant la masse des noyaux atomiques, suggérant que la portée réelle pourrait être jusqu'à 40 % plus élevée.

Même si les éléments superlourds ne peuvent pas être trouvés à la surface de la Terre en raison de leur tendance à s'enfoncer dans le sol et à être éliminés par subduction, ils pourraient potentiellement exister dans les astéroïdes. De la même manière que l'or et d'autres métaux lourds se sont déposés à la surface de la Terre après des collisions d'astéroïdes, il est plausible que des éléments super-lourds aient été amenés sur notre planète par des astéroïdes.

Les scientifiques ont identifié une classe d’objets super-lourds, dont des astéroïdes, qui pourraient contenir ces éléments denses. L'astéroïde 33, également connu sous le nom de Polyhymnia, est l'un de ces objets avec une densité calculée de 75.3 g/cm3 (43.5 oz/in3). Cependant, mesurer la masse et le volume d’astéroïdes lointains reste un défi.

Dans une étude publiée en octobre 2023, le concept d’objets compacts ultradenses (CUDO) a été introduit pour décrire ces astéroïdes denses. Il est proposé que certains CUDO du système solaire puissent encore posséder des éléments super-lourds dans leur noyau, tandis que leurs surfaces semblent normales en raison de l'accumulation de matière normale au fil du temps.

Les événements astronomiques tels que les fusions d’étoiles doubles ont le potentiel de produire des éléments super-lourds stables dans des conditions extrêmes. Certains de ces éléments pourraient rester dans les astéroïdes créés lors de ces événements, restant emballés dans ces corps célestes qui gravitent autour du système solaire pendant des milliards d’années.

L’avenir offre des perspectives passionnantes pour la recherche des éléments super-lourds et de leurs origines. La mission Gaia de l'Agence spatiale européenne vise à créer une carte tridimensionnelle détaillée du ciel, fournissant aux chercheurs des données inestimables sur le mouvement des astéroïdes pour une analyse plus approfondie. De plus, des missions spatiales sont menées pour collecter des matériaux à la surface des astéroïdes et les ramener sur Terre pour un examen approfondi.

À chaque nouvelle découverte et projet de recherche, les scientifiques se rapprochent de la résolution des mystères de ces éléments lourds, offrant ainsi un aperçu du monde fascinant de la structure atomique et des secrets de l'univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Que sont les éléments super-lourds ?

Les éléments superlourds sont des éléments dont le numéro atomique est supérieur à ceux que l'on trouve naturellement sur Terre. Ils sont synthétisés en laboratoire en combinant des noyaux atomiques.

2. Qu’est-ce que « l’îlot de stabilité » ?

L'« îlot de stabilité » fait référence à une région théorique du tableau périodique où les éléments super-lourds pourraient posséder des demi-vies stables ou longues en raison d'un équilibre entre les forces nucléaires attractives et la répulsion électromagnétique.

3. Quels sont les défis liés à la création d’éléments super-lourds ?

Les éléments superlourds sont difficiles à créer en laboratoire car leur nombre élevé de protons entraîne une forte répulsion électromagnétique, ce qui les rend très instables.

4. Des éléments super-lourds pourraient-ils exister dans les astéroïdes ?

Oui, on suppose que des éléments super-lourds pourraient exister dans les astéroïdes. De la même manière que l'or et les métaux lourds ont été amenés à la surface de la Terre lors de collisions d'astéroïdes, ces éléments pourraient avoir été déposés sur notre planète lors d'événements similaires.

5. Comment les scientifiques recherchent-ils des éléments super-lourds ?

Les scientifiques utilisent diverses méthodes telles que la pesée d’éléments super-lourds dans des expériences, le calcul de leurs densités de masse et l’étude des processus naturels potentiels et des événements astronomiques susceptibles de produire ces éléments.

6. Quels futurs missions et projets sont consacrés à la compréhension des éléments super-lourds ?

La mission Gaia de l'Agence spatiale européenne vise à fournir des données détaillées sur le mouvement des astéroïdes, aidant ainsi les chercheurs à identifier les astéroïdes présentant des densités inhabituelles. Des missions spatiales sont également en cours pour collecter des matériaux à la surface des astéroïdes et les analyser sur Terre.