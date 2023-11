Nouvelles possibilités : extraire des métaux précieux des astéroïdes

Explorer des ressources inexploitées

Alors que la demande d’énergie propre continue d’augmenter, le besoin en métaux précieux utilisés dans la technologie moderne, tels que les batteries, les panneaux solaires et les pièces d’éoliennes, devient de plus en plus crucial. Les méthodes traditionnelles d’exploitation minière terrestre ont fait l’objet d’un examen minutieux en raison de la hausse des coûts, de la pollution et de la perturbation des écosystèmes. Cependant, une nouvelle frontière se dessine : l’extraction des métaux précieux des astéroïdes.

Libérer le potentiel

Deux évaluations économiques récentes publiées dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences mettent en évidence le potentiel de l’exploitation minière spatiale. Des économistes de diverses institutions ont identifié les défis et les opportunités associés à l’exploitation minière des astéroïdes. Les dépenses de recherche et développement et les politiques régissant l’utilisation de l’espace sont les principaux obstacles à l’utilisation des activités spatiales pour la croissance économique. Les entreprises ont tendance à donner la priorité à la rentabilité plutôt qu’à la diffusion des connaissances, ce qui conduit à des progrès limités.

Surmonter les obstacles

En outre, les contraintes décrites dans le Traité sur l’espace extra-atmosphérique posent des défis supplémentaires. Ce traité international interdit aux entreprises de revendiquer la propriété d'espaces orbitaux spécifiques autour de la Terre, ce qui entraîne des problèmes tels que le gaspillage spatial et la prolifération des débris spatiaux. La collaboration et la coordination internationale sont cruciales pour résoudre ces risques mondiaux.

Durabilité et croissance économique

D’autre part, des chercheurs de la Colorado School of Mines et du Fonds monétaire international ont étudié comment l’exploitation minière dans l’espace pourrait contribuer à une croissance durable sur Terre. Leur évaluation a pris en compte les coûts associés à la recherche et au développement, à la conception des fusées, à la construction et à l’équipement nécessaire à l’extraction des métaux des astéroïdes.

Une richesse de ressources

Les astéroïdes présentent un trésor de métaux et de matériaux. La composition de ces corps célestes varie, allant de corps riches en substances volatiles à des corps métalliques avec de fortes concentrations de métaux rares, notamment l'or, l'argent, le platine, le fer et le nickel. Certains astéroïdes peuvent contenir des gisements riches en platine nettement plus abondants que ceux trouvés dans les mines terrestres. Ce potentiel précieux a attiré une attention considérable sur l’exploitation minière spatiale.

Abaisser les barrières

La baisse des coûts d’accès à l’espace alimente l’intérêt pour l’exploitation minière spatiale. Les progrès technologiques, tels que les fusées réutilisables et une plus grande puissance de calcul, ont conduit à une réduction des prix de lancement et à une participation commerciale accrue aux activités spatiales. Des entreprises privées comme Blue Origin et SpaceX ont réussi à réduire le coût des lancements de fusées, rendant ainsi le concept d’extraction d’astéroïdes ou de la lune plus réalisable.

QFP

Pourquoi l’exploitation minière spatiale est-elle considérée comme une alternative aux méthodes d’exploitation minière traditionnelles ?

Les méthodes traditionnelles d’exploitation minière terrestre sont confrontées à des défis tels que la hausse des coûts, la pollution et la perturbation des écosystèmes. L’exploitation minière spatiale offre une alternative en exploitant les abondantes ressources trouvées dans les astéroïdes.

Quels sont les défis liés à l’exploitation minière spatiale ?

L’exploitation minière spatiale se heurte à des obstacles tels que les dépenses de recherche et développement, les politiques régissant l’utilisation de l’espace et les contraintes décrites dans le Traité sur l’espace extra-atmosphérique. La collaboration et la coordination internationale sont nécessaires pour relever ces défis.

Quels types de métaux précieux peut-on trouver dans les astéroïdes ?

Les astéroïdes contiennent une variété de métaux, notamment de l'or, de l'argent, du platine, du fer et du nickel. De plus, certains astéroïdes peuvent avoir des concentrations élevées de métaux du groupe du platine, tels que le rhodium, le ruthénium, le palladium, l'osmium, l'iridium et le platine.

Comment réduire le coût d’accès à l’espace ?

Les progrès technologiques, tels que les fusées réutilisables et une plus grande puissance de calcul, ont considérablement réduit le coût de l’accès à l’espace. Des entreprises privées comme Blue Origin et SpaceX ont joué un rôle clé en rendant l’exploitation minière spatiale plus viable économiquement.