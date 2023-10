La NASA met en garde contre l'approche rapprochée de l'astéroïde 2023 TM3

La NASA a annoncé qu'un astéroïde connu sous le nom d'Astéroïde 2023 TM3 devrait croiser la Terre aujourd'hui à une distance plus proche que la Lune. Même si l'approche rapprochée de l'astéroïde peut sembler alarmante, elle ne représente aucune menace en raison de sa petite taille.

L'astéroïde 2023 TM3 appartient au groupe d'astéroïdes Aten, qui sont des astéroïdes géocroiseurs (NEA) traversant la Terre avec des axes semi-majeurs plus petits que celui de la Terre. Sa largeur est estimée à environ 47 pieds, ce qui la rend presque aussi grande qu'une maison.

La NASA a étudié les astéroïdes avec des télescopes spatiaux tels que le télescope spatial Hubble et le télescope spatial James Webb, ainsi que des engins spatiaux comme Dawn, OSIRIS-REx et Hayabusa2. Ces efforts visent à suivre et surveiller les astéroïdes afin de comprendre leur comportement et leur impact potentiel sur Terre.

L'astéroïde 2023 TM3 se dirige vers la Terre à une vitesse de 58,306 103,000 kilomètres par heure, ce qui est proche de la vitesse d'un vaisseau spatial. Il passera près de la planète à une distance de seulement XNUMX XNUMX kilomètres, soit environ un tiers de la distance entre la Terre et la Lune.

Malgré sa proximité, la NASA assure que l'astéroïde n'est pas considéré comme une menace. Ce n’est pas la première fois que l’astéroïde 2023 TM3 se rapproche de la Terre. Il a effectué sa première approche rapprochée en 1988, passant devant la planète à une distance de 1 million de kilomètres. Après l'approche d'aujourd'hui, la prochaine rencontre rapprochée avec l'astéroïde devrait avoir lieu le 16 août 2032, lorsqu'il passera près de la Terre à une distance de 5.7 millions de kilomètres.

Le suivi et l’étude des astéroïdes sont essentiels pour comprendre les risques d’impact potentiels et développer des stratégies de défense planétaire. Avec plus d'un million d'astéroïdes connus dans l'espace, les efforts de la NASA pour surveiller ces objets sont d'une grande importance pour la sauvegarde de notre planète.

