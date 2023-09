Le risque que l’astéroïde Bennu impacte la Terre d’ici 2182

By

Un rapport récemment publié révèle qu'il y a une chance sur 1 2,700 que l'astéroïde Bennu, suivi par la NASA depuis près de 25 ans, puisse percuter la Terre à l'avenir. Bennu, un astéroïde géocroiseur, a été découvert pour la première fois en 1999 et a le potentiel de dériver sur l'orbite terrestre et de toucher la planète d'ici septembre 2182, selon l'équipe scientifique OSIRIS-REx.

Bennu effectue des passages rapprochés près de la Terre tous les six ans et a déjà eu trois rencontres rapprochées en 1999, 2005 et 2011. Les scientifiques impliqués dans l'étude, publiée dans ScienceDirect, estiment la probabilité que Bennu heurte réellement la Terre d'ici 2182 à 0.037 % ou 1 sur 2,700 XNUMX.

En octobre 2020, le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA, qui signifie Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-Regolith Explorer, est entré dans l'histoire en touchant brièvement la surface de Bennu, en collectant un échantillon, puis en se propulsant hors de l'astéroïde. Cette mission marquait la première fois que la NASA réussissait à collecter un échantillon d’astéroïde dans l’espace.

L'astrophysicien Hakeem Oluyesi souligne que l'échantillon collecté à Bennu contient des matériaux purs et intacts qui peuvent révéler des secrets sur les origines de notre système solaire. Il ajoute qu'il existe une possibilité de découvrir des molécules biologiques ou des molécules précurseurs de la vie.

Si Bennu devait entrer en collision avec la Terre, cela libérerait une énorme quantité d’énergie, estimée à 1,200 24 mégatonnes, soit 10 fois plus puissante que la plus puissante arme nucléaire fabriquée par l’homme. En comparaison, l’astéroïde qui a provoqué l’extinction des dinosaures équivalait à XNUMX milliards de bombes atomiques, déclenchant des incendies de forêt, des tsunamis et un nuage de poussière qui bloquait le soleil.

Il est important que les scientifiques continuent de surveiller Bennu et d’améliorer notre compréhension de sa trajectoire afin d’évaluer la menace potentielle qu’il représente pour la Terre. Bien que les chances d'un impact en 2182 soient relativement faibles, cela souligne la nécessité de poursuivre la recherche et le développement de stratégies pour atténuer les risques associés aux objets géocroiseurs.

Sources : ScienceDirect, IFLScience