Une nouvelle étude révèle que la poussière fine est un facteur clé de l'extinction des dinosaures

L’ère des dinosaures a connu une fin tragique il y a 66 millions d’années avec l’impact d’un énorme astéroïde au large des côtes de l’actuel Mexique. Même si l’on sait depuis longtemps que cet événement cataclysmique a provoqué l’extinction de 75 % des espèces sur Terre, les détails du déroulement de cette extinction massive restent un sujet de spéculation et de débat.

Des recherches antérieures ont suggéré que le soufre libéré lors de l'impact, ainsi que la suie provenant des incendies de forêt, avaient déclenché un hiver mondial. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Geoscience présente une perspective différente. L'étude suggère que la fine poussière créée à partir de roche pulvérisée, propulsée dans l'atmosphère à la suite de l'impact, a joué un rôle plus important dans l'événement d'extinction.

L'auteur principal de l'étude, Cem Berk Senel, chercheur postdoctoral à l'Observatoire royal de Belgique, met en évidence l'impact de cette poussière sur la photosynthèse, un processus biologique crucial pour la vie. La poussière a bloqué la lumière du soleil, empêchant les plantes de photosynthétiser pendant près de deux ans, entraînant un effondrement du réseau trophique et une réaction en chaîne d'extinctions.

Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques ont développé un nouveau modèle informatique basé sur les données d'échantillons de sédiments prélevés sur le site fossilifère de Tanis, dans le Dakota du Nord. Ces échantillons ont capturé une période de 20 ans après l’impact et ont fourni un aperçu unique des conséquences de l’événement catastrophique. L’analyse des échantillons a révélé la présence de particules de poussière de silicate qui sont restées dans l’atmosphère jusqu’à 15 ans, provoquant un refroidissement potentiellement important du climat mondial.

Cette étude apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes à l’origine de l’extinction des dinosaures et remet en question les hypothèses antérieures selon lesquelles le principal mécanisme de destruction serait le froid extrême. Au lieu de cela, la recherche souligne le rôle crucial de l’arrêt de la photosynthèse dû à la fine poussière bloquant le soleil. En comprenant ces processus et leur durée avec plus de précision, les scientifiques peuvent mieux comprendre l’événement d’extinction et son impact sur diverses espèces.

QFP

Q : Qu’est-ce qui a causé l’extinction des dinosaures ?

R : L’extinction des dinosaures a été causée par un impact massif d’astéroïdes survenu il y a 66 millions d’années.

Q : Quel rôle les fines poussières ont-elles joué dans l’événement d’extinction ?

R : De fines poussières, créées à partir de roches pulvérisées rejetées dans l'atmosphère après l'impact de l'astéroïde, ont bloqué le soleil et empêché la photosynthèse, entraînant un effondrement du réseau trophique et des extinctions ultérieures.

Q : Comment les scientifiques ont-ils étudié la fine poussière ?

R : Les scientifiques ont analysé des échantillons de sédiments prélevés sur le site fossilifère de Tanis dans le Dakota du Nord, ce qui a donné un aperçu de la composition et de la durée de la composante de poussière fine.

Q : Le froid extrême a-t-il joué un rôle important dans l’extinction ?

R : Alors que l’on pensait auparavant que le froid extrême était le principal mécanisme de destruction, cette étude suggère que l’arrêt de la photosynthèse dû à la fine poussière bloquant le soleil a joué un rôle plus crucial.