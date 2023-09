La NASA met en garde contre l’approche rapprochée de l’astéroïde 2023 SN1

By

La NASA a récemment révélé qu'un astéroïde nommé Astéroïde 2023 SN1 s'approche rapidement de la Terre et fera son approche la plus proche de la planète aujourd'hui, le 20 septembre. Cet astéroïde fait partie du groupe Apollo, qui se compose de roches spatiales traversant la Terre avec des roches semi-majeures. axes plus grands que celui de la Terre.

L'astéroïde 2023 SN1 se déplace actuellement à une vitesse de 58306 332,000 kilomètres par heure, soit un peu moins que la vitesse d'un vaisseau spatial. Il devrait passer la Terre à une distance de seulement 384,400 XNUMX kilomètres, ce qui est plus proche que la distance entre la Lune et la Terre (XNUMX XNUMX kilomètres). Cela en fait l’un des astéroïdes les plus proches de la Terre au cours des derniers mois.

Malgré sa proximité, la NASA a jugé cet astéroïde non menaçant en raison de sa petite taille. On estime qu’il mesure environ 15 pieds de large, soit à peu près la taille d’une petite voiture.

Pour surveiller le risque d'impact des objets géocroiseurs, la NASA a mis en place un nouveau système de surveillance d'impact appelé Sentry-II. Ce système utilise un algorithme pour calculer l'impact potentiel des astéroïdes. En suivant la trajectoire orbitale de l'astéroïde grâce à des données infrarouges, la NASA peut prédire son orbite dans les années à venir.

Actuellement, près de 28,000 XNUMX astéroïdes géocroiseurs ont été découverts à l’aide de divers instruments technologiques utilisés pour suivre des objets dans le ciel.

Source : NASA

Définitions:

– Astéroïdes : Anciennes roches spatiales laissées par la formation initiale de notre système solaire.

– Objets géocroiseurs : astéroïdes ou comètes qui passent à moins de 1.3 unités astronomiques (UA) de la Terre.

– Groupe Apollo : astéroïdes traversant la Terre avec des demi-grands axes plus grands que celui de la Terre.

– Système de surveillance d’impact : système utilisé pour suivre et prédire l’impact potentiel des astéroïdes sur Terre.

