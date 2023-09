Mission Osiris-Rex de la NASA : ouverture d'une capsule contenant des échantillons d'astéroïdes

La mission Osiris-Rex de la NASA, visant à collecter des échantillons d'astéroïdes, est sur le point de franchir une étape importante avec l'ouverture de la capsule contenant des morceaux de l'astéroïde Bennu. La capsule a atterri dimanche aux États-Unis et la NASA prévoit de l'ouvrir dès mardi. Les échantillons, pesant environ 250 grammes, ont le potentiel de fournir des informations précieuses sur la formation du système solaire.

Le vaisseau spatial Osiris-Rex, lancé en 2016, a collecté l'échantillon de roches et de poussière de Bennu en 2020. Après avoir survolé la Terre ce week-end, le vaisseau spatial a libéré la capsule d'échantillon, qui a atterri en toute sécurité dans le désert de l'Utah. La capsule a ensuite été transportée vers une salle blanche sécurisée dans l’Utah, avant d’être emmenée au Johnson Space Center de la NASA.

Les scientifiques sont enthousiasmés par la quantité d’échantillons collectés, soupçonnant qu’il s’agit du plus grand nombre jamais collecté sur un astéroïde. Cela leur donnera une quantité importante de matière à analyser et permettra de mieux comprendre la composition du système solaire à ses débuts. Les échantillons seront distribués aux scientifiques et chercheurs du monde entier pour une étude plus approfondie.

Le succès de la mission Osiris-Rex démontre la capacité de la NASA à entreprendre des projets ambitieux qui inspirent et rassemblent les gens. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a exprimé son enthousiasme pour la mission, soulignant son importance pour l'élargissement de notre connaissance de l'univers.

Bennu, l'astéroïde étudié, présente un intérêt particulier en raison de sa riche teneur en molécules organiques et des preuves d'interactions passées avec l'eau liquide. Les scientifiques pensent que des astéroïdes comme Bennu pourraient avoir joué un rôle dans l’acheminement de molécules essentielles et d’eau vers la Terre lors de collisions.

En termes de missions futures, Osiris-Rex va désormais se lancer dans une nouvelle mission baptisée Osiris-Apex, visant à explorer l'astéroïde Apophis en 2029.

