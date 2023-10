Les scientifiques rencontrent un « bon problème » en ouvrant le réservoir d’échantillons d’astéroïdes

By

Les scientifiques de la NASA travaillant à ouvrir la boîte à échantillons contenant de la roche et de la poussière de l'astéroïde Bennu ont eu une agréable surprise : il y a une abondance de matière à l'intérieur. Le processus de démontage de la tête TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) prend plus de temps que prévu en raison de la grande quantité de matériaux trouvés lorsque le couvercle de la cartouche a été retiré. Il s’agit d’un événement positif, car cela signifie qu’il existe une quantité importante de matériel à étudier et à analyser.

OSIRIS-REx, le vaisseau spatial responsable de la collecte des échantillons, a atterri sur l'astéroïde Bennu en octobre 2020 et a réussi à prélever un échantillon de sa surface. Avant la récupération, les scientifiques ont observé des particules s'échappant lentement de la tête de l'échantillonneur, ce qui indiquait la présence de morceaux supplémentaires de l'astéroïde. Leur hypothèse s'est avérée correcte, car le couvercle et la base de la cartouche contenaient une plus grande quantité de particules sombres que prévu.

Christopher Snead, responsable adjoint de la conservation d'OSIRIS-REx au Johnson Space Center de la NASA, a décrit l'abondance de matériel comme « le meilleur problème à avoir ». L’équipe effectue actuellement une première analyse de l’échantillon trouvé sur le pont avionique du canister. Cette analyse fournira un aperçu de la composition de Bennu et de ce que l'on peut attendre de l'échantillon global.

Bennu est un petit astéroïde géocroiseur qui se serait détaché d'un astéroïde plus gros, riche en carbone, il y a des milliards d'années. L'étude de l'échantillon d'astéroïde peut aider les scientifiques à comprendre l'histoire d'origine de la Terre et la fourniture potentielle des éléments constitutifs de la vie par le biais d'impacts d'astéroïdes.

Les premières découvertes de l’échantillon, ainsi que des images des roches et de la poussière, seront révélées lors d’une diffusion en direct le 11 octobre. Dans les semaines à venir, l'équipe de conservation du Johnson Space Center de la NASA continuera de démonter la tête TAGSAM pour révéler l'échantillon global qu'elle contient.

Le plus grand soin est pris pour empêcher tout contaminant terrestre de pénétrer dans la cartouche d'échantillon, préservant ainsi l'intégrité du matériau et ses informations potentielles sur l'histoire de la vie.

