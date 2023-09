Des scientifiques analysent la poussière de Space Rock pour découvrir des indices sur les origines de la Terre

Les scientifiques attendent avec impatience l’arrivée d’une capsule spatiale transportant un échantillon de matière rocheuse provenant d’un astéroïde collecté il y a trois ans. La capsule devrait faire une plongée enflammée dans l'atmosphère terrestre et atterrir dimanche dans le désert de l'Utah. La mission, appelée OSIRIS-REx, est le fruit d'un effort conjoint de la NASA et de scientifiques de l'Université de l'Arizona.

L’astéroïde, nommé Bennu, est un astéroïde riche en carbone et un « objet géocroiseur » en raison de sa proximité étroite avec notre planète tous les six ans. OSIRIS-REx a réussi à collecter un spécimen de Bennu, censé contenir des indices précieux sur les origines et le développement de planètes rocheuses comme la Terre. On estime que l’échantillon pèse 250 grammes, ce qui en fait le plus gros échantillon d’astéroïde jamais renvoyé sur Terre pour analyse.

Les scientifiques sont particulièrement intéressés par l'étude de la chimie et de la minéralogie de Bennu, car elles sont restées pratiquement inchangées depuis leur formation il y a 4.5 milliards d'années. En analysant la poussière et les matériaux de l'astéroïde, les scientifiques espèrent mieux comprendre les débuts du système solaire et potentiellement découvrir des molécules organiques similaires à celles nécessaires à l'évolution de la vie.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, lancé en septembre 2016, a passé près de deux ans en orbite autour de Bennu avant de collecter l'échantillon. Il s'est ensuite lancé dans un voyage de 1.2 milliard de kilomètres vers la Terre, l'échantillon devant être examiné par des scientifiques de divers laboratoires du monde entier.

L'arrivée de cet échantillon marque une étape importante dans la recherche sur les astéroïdes et contribue à notre compréhension des origines de l'univers. La mission OSIRIS-REx ouvre la voie à l’exploration et à l’étude futures d’autres astéroïdes géocroiseurs.

Sources:

– responsables de la NASA

– Sandra Freund, responsable de programme chez Lockheed Martin

– Dante Lauretta, chercheur principal de la mission à l'Université de l'Arizona, Tucson

Remarque : L'article source contenait une vidéo YouTube intégrée qui a été omise dans cette adaptation.