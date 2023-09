La tentative de la NASA d'ajuster l'orbite d'un astéroïde a eu des résultats inattendus. L’agence a intentionnellement écrasé son vaisseau spatial Double Asteroid Redirection Test (DART) sur un astéroïde appelé Dimorphos, situé à environ 6.8 millions de kilomètres de la Terre. Bien que l'opération ait réussi à modifier l'orbite de l'astéroïde, une conséquence imprévue est apparue : la trajectoire de Dimorphos autour de son astéroïde parent a diminué.

Le but de DART est de modifier la trajectoire ou la vitesse à laquelle les astéroïdes gravitent en orbite en entrant en collision avec eux. Dans le cas de Dimorphos, la NASA a utilisé l'élan de DART de 14,000 26 milles par heure pour modifier son orbite autour de son astéroïde parent, Didymos. L'impact s'est produit le 2022 septembre 11 et le 32 octobre, la NASA a confirmé que l'orbite de l'astéroïde avait été raccourcie de XNUMX minutes.

Cependant, l’impact a eu des effets encore plus importants que prévu. Jonathan Swift, professeur au lycée Thatcher School en Californie, et ses élèves ont utilisé l'observatoire de l'école pour observer les résultats de DART. Ils ont découvert que l’orbite de Dimorphos se rétrécissait encore davantage. Un mois après la collision, Dimorphos tournait autour de Didymos deux minutes plus vite qu'immédiatement après l'impact.

Ce comportement inattendu a attiré l’attention des astronomes, qui s’efforcent désormais de comprendre pourquoi Dimorphos se comporte ainsi. Une explication proposée est que l’astéroïde dégringole de manière chaotique après avoir perdu son verrouillage de marée, qui maintenait auparavant son orbite stable. Pour recueillir plus d'informations sur le mouvement et le comportement de Dimorphos, la prochaine mission de l'Agence spatiale européenne, Hera, procédera à une étude rapprochée du cratère créé par l'impact de DART. De plus, Hera obtiendra des mesures plus précises de la masse et de la composition de Dimorphos et de Didymos.

Ces résultats fourniront des informations précieuses sur le comportement des astéroïdes dans l’espace et pourraient aider à développer de futures stratégies visant à protéger la Terre contre d’éventuelles collisions d’astéroïdes.

Source : NASA, NewScientist, Société américaine d'astronomie