Un nouvel astéroïde nommé en l'honneur du scientifique égyptien Ramy Al Maarry

Crédit photo : Université Khalifa.

L'Union astronomique internationale (AIU) a récemment annoncé qu'un astéroïde précédemment connu sous le nom de 2002 CZ a été officiellement renommé Al Maarry (357148) en l'honneur de Mohamed Ramy Al Maarry, un scientifique égyptien réputé pour ses remarquables contributions à la science planétaire et à la géologie cométaire. Cette reconnaissance sert d'inspiration aux jeunes scientifiques arabes, selon Al Maarry.

En tant que professeur agrégé de sciences planétaires et directeur du Centre des sciences spatiales et planétaires de l’Université des sciences et technologies de Khalifa, Al Maarry a non seulement dirigé des recherches révolutionnaires, mais a également joué un rôle crucial dans des missions spatiales internationales clés. Il devrait actuellement participer à la prochaine mission spatiale des Émirats arabes unis visant à étudier sept corps dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter en 2028. Cette mission vise à dévoiler des informations essentielles sur les astéroïdes de glace et leurs implications pour la formation de notre système solaire. .

Le dévouement d'Al Maarry dans son domaine est évident à travers ses méthodologies de recherche approfondies, qui impliquent la modélisation, l'analyse de données, le travail en laboratoire et la planétologie comparée, principalement sur le terrain. Avec plus de 16 ans d'expérience dans les sciences planétaires et la recherche sur les comètes, il a contribué de manière significative à des missions spatiales de pointe, notamment New Horizons de la NASA et la mission lunaire des Émirats arabes unis. De plus, Al Maarry fera partie de la prochaine mission ExoMars Rover de l'ESA, du projet Comet Interceptor et de la mission de défense planétaire connue sous le nom de Hera.

Cette reconnaissance bien méritée met en valeur les contributions internationales apportées par des scientifiques en dehors des États-Unis et de l’Europe. L'astéroïde Al Maarry, anciennement connu sous le nom de 2002 CZ, est situé dans la ceinture interne d'astéroïdes, à environ 300 millions de kilomètres du Soleil. Il suit une orbite autour du Soleil tous les trois ans et demi, son approche la plus proche étant prévue pour le 11 août 2024. La découverte de l'astéroïde en février 2002 est le fruit d'un effort de collaboration entre le Centre aérospatial allemand de Berlin et le Département de l'Aérospatiale. Astronomie et Observatoire Astronomique de l'Université de Padoue.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est l’importance de renommer un astéroïde en l’honneur de Ramy Al Maarry ?

Renommer l'astéroïde en l'honneur de Ramy Al Maarry témoigne de ses contributions remarquables à la science planétaire et à la géologie cométaire. Il s'agit d'une reconnaissance pour ses efforts de recherche approfondis et son dévouement à faire progresser notre compréhension du système solaire.

Dans quelles missions Ramy Al Maarry a-t-il été impliqué ?

Ramy Al Maarry a joué un rôle crucial dans diverses missions spatiales internationales, notamment New Horizons de la NASA, la mission lunaire des Émirats arabes unis, la prochaine mission ExoMars Rover de l'ESA, le projet Comet Interceptor et la mission de défense planétaire Hera.

Pourquoi la prochaine mission spatiale des Émirats arabes unis est-elle importante ?

La prochaine mission spatiale des Émirats arabes unis vise à étudier sept corps dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. La mission vise à découvrir des informations précieuses sur les astéroïdes de glace, mettant ainsi en lumière la formation de notre système solaire. Ramy Al Maarry participera à cette mission, représentant l'Université Khalifa.