Une nouvelle étude suggère qu'un astéroïde proche pourrait contenir des éléments jamais vus auparavant

Une étude récente publiée dans The European Physical Journal Plus en septembre a révélé qu'un astéroïde proche pourrait héberger des éléments qui n'ont jamais été vus auparavant. L’étude se concentre sur l’astéroïde 33 Polyhymnia, qui présente une densité inhabituellement élevée par rapport à ce que l’on pourrait attendre d’éléments connus.

L'astéroïde 33 Polyhymnia est situé dans la ceinture d'astéroïdes et mesure environ 30 à 36 milles de diamètre. Selon l’étude, les chercheurs ont utilisé le modèle relativiste Thomas-Fermi d’un atome pour caractériser la densité de masse des éléments super-lourds. Ils ont également estimé le nombre d’électrons partagés entre les atomes individuels afin de fournir une gamme de densités de masse pour la matière super-lourde.

Ce qui rend cette découverte particulièrement intrigante, c’est que les chercheurs pensent que ces éléments présents dans l’astéroïde pourraient être stables. En règle générale, les éléments superlourds dont le numéro atomique est compris entre 105 et 118 sont instables. Les éléments contenant plus de 118 protons n’ont jamais été observés, que ce soit dans la nature ou en laboratoire. Cependant, des travaux théoriques suggèrent la possibilité d’un « îlot de stabilité » autour du numéro atomique 164, où les éléments super-lourds pourraient être moins sujets à la désintégration radioactive et pourraient exister pendant un certain temps.

Les mesures ont indiqué que l'astéroïde 33 Polyhymnia a une densité d'environ 75.28 grammes par centimètre cube, classé comme objet potentiel compact ultradense (CUDO). Les chercheurs affirment que leur objectif était de déterminer si des densités de masse extrêmes pouvaient être atteintes sans faire appel à de la matière étrange ou noire. Grâce à leur exploration, ils ont conclu que les noyaux standards et la matière alpha pourraient potentiellement expliquer la densité observée dans les CUDO comme l’astéroïde 33 Polyhymnia.

Cette étude ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre la composition et la formation des astéroïdes, ainsi que pour mettre en lumière l’existence d’éléments super-lourds. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour confirmer la présence de nouveaux éléments dans l’astéroïde 33 Polyhymnia et pour mieux comprendre les propriétés fondamentales de ces éléments.

Sources:

• Le Journal Européen de Physique Plus

• Alerte scientifique