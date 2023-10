La NASA découvre l'astéroïde géocroiseur 2023 TF4

By

La NASA a récemment annoncé la découverte d'un astéroïde géocroiseur (NEA) nommé astéroïde 2023 TF4, qui devrait s'approcher au plus près de la Terre aujourd'hui, le 11 octobre. Bien que l'astéroïde 2023 TF4 s'approchera très près de notre planète, les scientifiques s'accordent sur le fait que cela ne présente aucune menace d’impact.

Cette NEA se déplace à une vitesse étonnante de 31,394 2.2 kilomètres par heure et passera près de la Terre à une distance de 49 millions de kilomètres. Sa taille se compare à celle d'une maison, avec une largeur de 492 pieds. Cependant, malgré sa relative proximité, il n’a pas été classé comme objet potentiellement dangereux. Seuls les astéroïdes mesurant plus de 7.5 pieds et passant à moins de XNUMX millions de kilomètres reçoivent cette désignation.

L'astéroïde 2023 TF4 appartient au groupe d'astéroïdes connu sous le nom de groupe Apollo. Ce groupe doit son nom à l'astéroïde massif Apollo de 1862, découvert par l'astronome allemand Karl Reinmuth dans les années 1930. Il est intéressant de noter que cet astéroïde ne s’est jamais approché de la Terre auparavant, ce qui marquera sa toute première approche rapprochée.

Après la rencontre d'aujourd'hui, il ne devrait pas repasser par la Terre dans un avenir proche, comme l'a confirmé le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. L'agence continuera de surveiller et d'étudier cette NEA, contribuant ainsi à notre compréhension de ces corps célestes et de leurs risques d'impact potentiels.

Lors d'un événement sans rapport, la NASA présentera également l'échantillon d'astéroïde collecté par le vaisseau spatial OSIRIS-REx lors de sa mission vers Bennu. L'échantillon, obtenu après un voyage de 6 ans et un processus de purge à l'azote, sera présenté au public lors d'un événement diffusé en direct, approfondissant ainsi nos connaissances sur les astéroïdes et leur composition.

