La NASA découvre un astéroïde géocroiseur et termine avec succès sa mission de retour d'échantillons

La NASA a récemment réalisé deux découvertes et réalisations importantes dans le domaine de l'exploration spatiale. Premièrement, le vaisseau spatial Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) a terminé avec succès une mission de 6 ans visant à étudier l’astéroïde potentiellement dangereux (PHA) Bennu. Après avoir collecté des échantillons de roche et de poussière de l’astéroïde, le vaisseau spatial a atterri en toute sécurité sur Terre. Les échantillons collectés vont maintenant subir un examen plus approfondi au Johnson Space Center de la NASA à Houston.

Dans un développement distinct, la NASA a identifié un astéroïde géocroiseur connu sous le nom d’astéroïde 2023 SO5. Cet astéroïde s'approchera le plus près de la Terre aujourd'hui, mais il ne devrait pas percuter la surface de la planète. Bien qu’il se déplace à une vitesse rapide de 60364 XNUMX kilomètres par heure, cet astéroïde n’est pas classé comme objet potentiellement dangereux en raison de sa petite taille.

L'astéroïde 2023 SO5 appartient au groupe d'astéroïdes Apollo, du nom de l'astéroïde Apollo de 1862. Avec une largeur de près de 74 pieds, il a presque la taille d'un avion. Il est intéressant de noter que cet astéroïde ne s’est jamais approché de la Terre auparavant, et ce sera sa toute première approche rapprochée. Même s’il ne s’approchera plus de la Terre à une distance aussi proche à l’avenir, il s’approchera de 70 millions de kilomètres le 21 février 2024.

Ces découvertes et réalisations soulignent les efforts et les progrès continus réalisés par la NASA dans l'étude des astéroïdes et l'exploration de l'espace. En rassemblant des échantillons et des données précieux, les scientifiques visent à approfondir notre compréhension de l’univers et potentiellement à développer des stratégies pour atténuer toute menace future posée par les astéroïdes.

Sources:

– Mission Origines, interprétation spectrale, identification des ressources et sécurité-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) de la NASA

– Centre d'études sur les objets géocroiseurs de la NASA (CNEOS)

– Laboratoire de propulsion à réaction de la NASA