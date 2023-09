L'astéroïde Dimorphos montre un comportement inattendu après l'impact d'une fusée de la NASA

Une étude récente suggère que l'astéroïde Dimorphos présente des changements inattendus dans son comportement à la suite d'une collision avec une fusée de la NASA l'année dernière. L'astéroïde, qui mesure environ 580 pieds de large, a été intentionnellement écrasé par un vaisseau spatial dans le cadre de la mission Double Asteroid Redirection Test. De nouvelles observations indiquent que Dimorphos pourrait être en train de dégringoler sur son orbite normale autour de son astéroïde parent, Didymos. Ceci est contraire aux prévisions de la NASA, car elle devait maintenir une orbite stable.

Jonathan Swift, professeur dans un lycée californien, et ses élèves ont été les premiers à remarquer ces changements inattendus en observant Dimorphos avec le télescope de leur école. Plusieurs semaines après la collision, la NASA a annoncé que l'astéroïde avait ralenti son orbite d'environ 33 minutes. Cependant, Swift et ses étudiants ont observé un nouveau ralentissement d'une minute par mois après l'impact, ce qui suggère une diminution continue de la vitesse depuis la collision.

L'équipe DART a confirmé plus tard que Dimorphos avait effectivement continué à ralentir sur son orbite jusqu'à un mois après l'impact. Cependant, leurs calculs ont montré un ralentissement de 15 secondes, au lieu d'une minute complète. L'astéroïde a finalement atteint un plateau dans son ralentissement un mois après la collision.

Une explication possible de ce comportement inattendu est la présence d’un essaim de roches spatiales. Les observations ont révélé un champ de rochers dispersés autour de la zone, qui ont probablement été délogés de la surface de Dimorphos lors de l'impact. On suppose que certains de ces plus gros rochers sont retombés sur Dimorphos, provoquant un ralentissement de son orbite plus important que prévu initialement.

L’équipe DART prévoit de publier prochainement un rapport plus complet sur ces découvertes inattendues. Cependant, pour bien comprendre la situation, il faudra peut-être attendre jusqu'en 2026, lorsque la sonde spatiale Hera de l'Agence spatiale européenne arrivera à Dimorphos pour étudier de près le site de l'impact.

Source : Nouveau scientifique