Mission OSIRIS-REx de la NASA : une étape cruciale vers la compréhension de l'astéroïde Bennu

Résumé : Alors que la mission OSIRIS-REx de la NASA touche à sa fin, l'attente grandit pour le retour de l'échantillon de l'astéroïde Bennu sur Terre. Cette mission vise non seulement à éviter une potentielle collision catastrophique, mais fournit également des informations inestimables sur la formation de notre système solaire et l’origine de la vie sur Terre. Malgré la menace, la NASA a calculé que les chances que Bennu s'écrase sur Terre sont de 1 sur 2700, la période la plus critique étant le 24 septembre 2182.

La NASA a lancé la mission OSIRIS-REx en 2016, déployant un vaisseau spatial pour étudier et collecter des échantillons de l'astéroïde Bennu. Identifié pour la première fois en 1999, Bennu est un astéroïde géocroiseur dont le diamètre est comparable à celui de l'Empire State Building de New York. L’impact d’une collision avec la Terre pourrait libérer une énergie équivalente à 22 bombes atomiques.

En octobre 2020, une étape importante a été franchie lorsqu'OSIRIS-REx a réussi à collecter un échantillon pesant environ 250 grammes, le plus gros jamais extrait de l'espace. Le vaisseau spatial libérera l'échantillon dans une capsule ressemblant à un mini-réfrigérateur dans l'atmosphère terrestre. Il résistera à des températures extrêmes et sautera en parachute dans le désert du Grand Lac Salé de l'Utah à une vitesse étonnante de 28,000 XNUMX mph.

L'objectif principal de cette mission est d'éviter un désastre potentiel en acquérant une meilleure compréhension de la composition et de la trajectoire de Bennu. Cependant, l’échantillon récupéré sur Bennu possède une immense valeur scientifique. Il offre un aperçu des processus qui ont façonné notre système solaire il y a des milliards d’années et pourrait même éclairer l’origine de la vie sur Terre.

Nommé par un résident de Caroline du Nord âgé de neuf ans en 2013, Bennu tire son nom d'une ancienne divinité égyptienne. Malgré le danger potentiel, les calculs de la NASA rassurent quelque peu. Les chances que Bennu entre en collision avec la Terre sont estimées à 1 sur 2700, la période la plus critique étant le 24 septembre 2182.

