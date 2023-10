La poussière ou le soufre ont-ils causé l’extinction des dinosaures ?

By

Les scientifiques débattent depuis longtemps de la cause exacte de l’extinction massive qui a anéanti les dinosaures il y a environ 66 millions d’années. La théorie dominante suggère que le soufre provenant de l'impact de l'astéroïde ou la suie provenant des incendies de forêt mondiaux ont provoqué un hiver long et sombre qui a tué la plupart des formes de vie sur Terre. Cependant, une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Geoscience remet en question cette théorie.

L'étude, menée par une équipe internationale de chercheurs, s'est concentrée sur la mesure des particules de poussière trouvées sur un site fossile du Dakota du Nord, qui proviendraient juste après l'impact de l'astéroïde. Les chercheurs ont découvert que les particules de poussière avaient la taille idéale pour rester dans l’atmosphère jusqu’à 15 ans. À l’aide de modèles climatiques, ils ont déterminé que cette fine poussière de silicate aurait provoqué une baisse significative des températures mondiales, potentiellement jusqu’à 15 degrés Celsius.

Cette découverte conforte une hypothèse antérieure proposée par les scientifiques père et fils Luis et Walter Alvarez en 1980. Ils ont été les premiers à suggérer que les dinosaures avaient été tués par une frappe d'astéroïde qui avait enveloppé le monde de poussière. Malgré le scepticisme initial, la découverte du cratère Chicxulub au Mexique a ensuite confirmé leur théorie.

L’idée selon laquelle le soufre, plutôt que la poussière, serait à l’origine de l’impact de l’hiver est devenue populaire ces dernières années. Cependant, les chercheurs affirment que la poussière a joué un rôle plus important dans l’extinction massive qu’on ne le pensait auparavant. Ils estiment que sur tous les matériaux éjectés dans l’atmosphère par l’astéroïde, 75 % étaient de la poussière, 24 % du soufre et XNUMX % de la suie.

Les particules de poussière ont efficacement bloqué la lumière du soleil et inhibé la photosynthèse, conduisant à un « effondrement catastrophique » de la vie végétale et animale. Cette étude fournit des informations précieuses sur la dernière extinction massive sur Terre et souligne l’importance de la comprendre pour prédire les événements futurs qui pourraient avoir un impact sur notre planète.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qui a causé l’extinction des dinosaures ?

R : L’hypothèse dominante suggère qu’un impact d’astéroïde a provoqué une extinction massive, mais la cause exacte a été débattue. Cette étude récente suggère que la poussière a joué un rôle plus important qu’on ne le pensait auparavant.

Q : Comment les particules de poussière ont-elles contribué à l’événement d’extinction ?

R : La fine poussière de silicate bloque la lumière du soleil et perturbe la photosynthèse, entraînant l’effondrement de la vie végétale et animale.

Q : Quelle était la théorie précédente sur l’événement d’extinction ?

R : La théorie précédente suggérait que le soufre ou la suie provenant de l’impact de l’astéroïde avait provoqué un hiver long et sombre qui a tué la plupart des formes de vie sur Terre.

Q : Pourquoi est-il important de comprendre l’extinction des dinosaures ?

R : Comprendre les événements d’extinction massive passés peut fournir un aperçu de la prévision et de l’atténuation des futurs événements catastrophiques qui pourraient avoir un impact sur notre planète.