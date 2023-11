Le vaisseau spatial Lucy de la NASA découvre un astéroïde binaire inhabituel

By

Le vaisseau spatial Lucy de la NASA a récemment franchi une étape révolutionnaire lors d'un survol, en devenant le premier à capturer des images rapprochées d'un astéroïde binaire. La rencontre avec l'astéroïde Dinkinesh le 1er novembre 2023 a révélé une découverte surprenante : Dinkinesh n'a pas un, mais deux satellites qui l'accompagnent en orbite autour de lui.

Les premières images transmises après le survol semblaient montrer les deux astéroïdes empilés l’un derrière l’autre. Cependant, les images ultérieures capturées avant et après l’approche la plus proche ont dévoilé la véritable nature binaire des astéroïdes. Le système d'imagerie de Lucy, qui a fonctionné parfaitement lors du test, a permis au vaisseau spatial de suivre les astéroïdes et d'obtenir plusieurs angles de vue.

Les astéroïdes binaires, constitués de deux objets en orbite l'un autour de l'autre, sont relativement courants dans le système solaire. Cependant, les observer de près fournit des données inestimables aux scientifiques. Hal Levison, chercheur principal de Lucy au Southwest Research Institute, a exprimé son étonnement face à la découverte, en particulier par la taille similaire des composants du satellite. Ce système unique présente une énigme fascinante que la communauté scientifique attend avec impatience de résoudre.

Alors que la mission principale de Lucy est d'étudier les astéroïdes troyens de Jupiter, le survol de Dinkinesh a servi de test crucial avant la rencontre du vaisseau spatial avec ces objets mystérieux et inexplorés en 2027. Tom Statler, scientifique du programme Lucy de la NASA, a souligné l'importance de telles surprises pour pousser fait avancer la recherche scientifique et suscite de nouvelles questions.

Lucy continuera à transmettre des images et des données du survol vers la Terre, aidant ainsi les scientifiques à mieux comprendre les formes et les formations des astéroïdes. Après une assistance gravitationnelle sur Terre en décembre 2024, le vaisseau spatial observera un autre astéroïde en 2025 avant d'atteindre ses principales cibles troyennes Jupiter.

Questions Fréquentes

Qu'est-ce qu'un astéroïde binaire ?

Un astéroïde binaire est un système composé de deux objets en orbite l'un autour de l'autre, que l'on trouve couramment dans le système solaire.

Quelle était la signification de la rencontre de survol de Lucy avec Dinkinesh ?

La rencontre de Lucy avec l'astéroïde Dinkinesh a fourni aux scientifiques des images rapprochées d'un astéroïde binaire, offrant ainsi des données et des informations précieuses sur les formations et les caractéristiques des astéroïdes.

Que révèlent les images supplémentaires capturées lors du survol ?

Les images supplémentaires prises avant et après l’approche la plus proche ont montré la véritable nature binaire des astéroïdes, un astéroïde en orbite autour de l’autre.

Quelle est la mission principale de Lucy ?

La mission principale de Lucy est d'étudier les astéroïdes troyens de Jupiter, qui constituent une population d'objets mystérieux et inexplorés.

Quand Lucy atteindra-t-elle ses principales cibles du cheval de Troie Jupiter ?

Après avoir effectué une assistance gravitationnelle sur Terre en décembre 2024 et observé un autre astéroïde en 2025, Lucy devrait atteindre ses principales cibles du cheval de Troie Jupiter en 2027.

(Source : NASA, URL : www.nasa.gov)