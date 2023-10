La NASA met en garde contre une faible probabilité que l'astéroïde Bennu frappe la Terre en 2182

Selon une théorie récente de la NASA, il existe une petite possibilité que l'astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. Cette prédiction intervient des années après la tristement célèbre prédiction du calendrier maya selon laquelle le monde se terminerait en 2012, qui, heureusement, ne s'est pas réalisée. . La NASA a confirmé que même si les chances sont extrêmement faibles, l'impact potentiel entraînerait une dévastation dans un rayon de 600 milles autour du site de l'accident, mais pas une extinction mondiale.

Bennu, un astéroïde de type B, a un diamètre d'environ 500 mètres et effectue une orbite autour du soleil tous les 1.2 ans. Il passe près de la Terre tous les six ans, ce qui laisse penser aux scientifiques qu'il existe un léger risque de collision à la fin du 22e siècle. L’astéroïde mesure environ la moitié de la taille de celui qui aurait causé l’extinction des dinosaures.

La NASA travaille déjà sur un plan visant à empêcher la collision de Bennu avec la Terre. Si l’astéroïde devait percuter, la force serait équivalente à celle de 22 bombes atomiques. L'agence spatiale vise à développer des stratégies pour détourner ou détruire les menaces potentielles des astéroïdes à l'avenir.

Récemment, l'équipe Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification et Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) de la NASA a collecté avec succès un échantillon de roches et de poussière de Bennu. Cette mission aidera les scientifiques à en apprendre davantage sur la composition et les caractéristiques des astéroïdes potentiellement dangereux qui pourraient constituer une menace pour la Terre.

Il est crucial que les scientifiques continuent de surveiller et d’étudier les astéroïdes géocroiseurs comme Bennu afin de mieux comprendre ces objets et de développer des stratégies pour protéger notre planète des impacts potentiels. Les efforts continus de la NASA en matière de recherche et d'atténuation des astéroïdes soulignent l'importance de la défense planétaire et la nécessité de rester vigilant face aux menaces cosmiques potentielles.

