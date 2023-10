Certains astéroïdes peuvent contenir des éléments lourds en dehors du tableau périodique

Une étude récente menée par des physiciens de l'Université de l'Arizona suggère que certains astéroïdes pourraient contenir des éléments lourds qui ne figurent pas dans le tableau périodique. Les chercheurs se sont intéressés au concept d’objets compacts ultradenses (CUDO), qui ont une densité de masse supérieure à celle de l’osmium, l’élément stable et naturel le plus dense.

L’équipe s’est concentrée sur l’astéroïde 33 Polyhymnia, dont la densité de masse dépasse la densité maximale de matière atomique connue. Selon l’étude, cela suggère que l’astéroïde pourrait être classé comme CUDO avec une composition inconnue. Pour approfondir leurs recherches, les scientifiques ont examiné des éléments dont le numéro atomique est supérieur à ceux actuellement répertoriés dans le tableau périodique.

Bien que l'osmium reste l'élément stable le plus dense, les chercheurs ont envisagé la possibilité d'avoir des éléments au-delà du tableau périodique. Des éléments dotés de numéros atomiques plus élevés, tels que l'Oganesson, ont été produits expérimentalement et sont connus pour être les éléments les plus denses. Cependant, ces éléments ont tendance à être instables et ont des demi-vies courtes.

À l’aide du modèle relativiste de l’atome Thomas-Fermi, l’équipe a estimé la densité de masse des éléments au-delà du numéro atomique 110. Ils ont découvert que les éléments situés dans une région théorique anticipée proche du numéro atomique 164 pourraient potentiellement expliquer la densité de masse élevée observée dans l’astéroïde 33 Polyhymnia.

Les résultats de cette étude suggèrent que si ces éléments super-lourds sont suffisamment stables, ils pourraient potentiellement exister au cœur d’astéroïdes denses. Bien qu’il s’agisse d’une découverte préliminaire, elle a des implications passionnantes pour le domaine de la physique et la possibilité d’une exploitation minière spatiale.

L'étude, publiée dans The European Physical Journal Plus, offre de nouvelles informations sur la composition des astéroïdes et élargit notre compréhension des éléments qui peuvent exister dans l'univers.

