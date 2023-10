La NASA a récemment annoncé l’approche la plus proche de l’astéroïde 2023 TT8 de la Terre. Se déplaçant à une vitesse étonnante de 28,525 2.2 kilomètres par heure, cet astéroïde devrait s'approcher au plus près aujourd'hui, passant à une distance d'environ 2013 millions de kilomètres. Bien qu’il ne soit pas assez grand pour provoquer la panique, il pourrait néanmoins causer des dégâts s’il venait à s’écraser sur Terre. Par exemple, en 59, un astéroïde similaire de XNUMX pieds a explosé au-dessus de la ville de Chelyabinsk en Russie, endommageant des milliers de bâtiments et blessant plus d'un millier de personnes.

L'astéroïde 2023 TT8 fait partie du groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, qui sont des roches spatiales qui traversent l'orbite terrestre avec des axes semi-grands plus grands que celui de la Terre. Cet astéroïde particulier ne s’est jamais approché de près dans l’histoire et ne devrait pas en faire un autre dans un avenir proche. Sa découverte et sa trajectoire ont été étroitement surveillées par les télescopes terrestres et spatiaux avancés de la NASA, tels que le télescope NEOWISE, l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), Pans-STARRS1 et Catalina Sky Survey. Ces télescopes et observatoires jouent un rôle crucial dans l’étude des astéroïdes et la prévision de leurs potentielles approches proches de la Terre.

En plus de suivre les astéroïdes, la NASA a également des missions en cours pour étudier ces corps célestes plus en détail. La mission Psyché récemment lancée fait partie des missions Discovery de la NASA, visant à étudier un astéroïde appelé 16 Psyché. Cet astéroïde est particulièrement fascinant car il est constitué de gisements d'or, d'argent et de nickel, d'une valeur potentielle de 10 quadrillions de dollars, soit plus que l'économie de la Terre dans son ensemble. En orbitant autour de 16 Psyché pendant 21 mois, la NASA espère mieux comprendre la formation des astéroïdes et des planètes à noyau métallique, ce qui fournira également des informations précieuses sur les origines de notre propre planète.

