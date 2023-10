Un astéroïde plus proche que la Lune : l’astéroïde 2023 TK15 s’approche de la Terre

La NASA a émis une alerte concernant un astéroïde qui devrait passer devant la Terre à une distance incroyablement proche d'environ 379,994 2023 kilomètres, soit encore plus proche que la Lune. L’astéroïde, désigné astéroïde 15 TK20, devrait s’approcher au plus près le 2023 octobre XNUMX.

L'astéroïde 2023 TK15 appartient au groupe Apollo d'astéroïdes géocroiseurs, qui comprend des roches traversant la Terre avec des demi-grands axes plus grands que celui de la Terre. Ces astéroïdes portent le nom de l'astéroïde Apollo de 1862 découvert par Karl Reinmuth. La NASA suit avec diligence ces objets géocroiseurs pour assurer la sécurité de notre planète.

Les scientifiques ont utilisé des technologies de pointe, telles que le télescope NEOWISE, l’Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) et le Catalina Sky Survey, entre autres, pour découvrir l’astéroïde 2023 TK15.

Voyageant à une vitesse d’environ 79,085 379,994 kilomètres par heure, soit plus rapide qu’une navette spatiale, l’astéroïde est déjà en route. Il passera par la Terre à une distance de 384,400 XNUMX kilomètres, soit plus près que la distance de la Lune de XNUMX XNUMX kilomètres de notre planète.

Malgré son approche rapprochée, l'astéroïde 2023 TK15 est considéré comme non menaçant en raison de sa taille relativement petite. La NASA estime qu'il mesure entre 130 et 150 pieds de large, soit environ la taille d'un avion de ligne. Cette rencontre marque la première fois que cet astéroïde est classé comme objet géocroiseur (NEO), et le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a confirmé qu'il n'y aura pas d'approche future, la qualifiant de "peut-être la dernière rencontre rapprochée".

Il est intéressant de noter que cet événement fait suite à plusieurs autres survols récents d’astéroïdes. Le 13 octobre, l'astéroïde 2023 TC1, l'astéroïde 2023 TB4, l'astéroïde 2021 NT14, l'astéroïde 2023 TU5 et l'astéroïde 2023 TD4 ont également eu leur approche la plus proche de la Terre. Ces astéroïdes étaient plus gros et se sont approchés de la planète à une vitesse de 1.7 million de kilomètres par heure.

Alors que l’impact potentiel des astéroïdes continue d’être un sujet de préoccupation, des efforts supplémentaires de recherche et de surveillance sont essentiels pour garantir la sécurité de notre planète.