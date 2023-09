La NASA révèle les détails de l'approche rapprochée de l'astéroïde 2023 RU vers la Terre

By

La NASA a annoncé qu'un astéroïde, nommé Asteroid 2023 RU, s'approcherait de près de la Terre aujourd'hui, le 11 septembre. L'agence a suivi l'orbite de l'astéroïde à l'aide de divers satellites et télescopes et a rassemblé des informations cruciales sur son approche.

L'astéroïde 2023 RU est membre du groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, qui sont des roches spatiales qui traversent l'orbite terrestre. Ces astéroïdes portent le nom de l'astéroïde Apollo de 1862, découvert par l'astronome allemand Karl Reinmuth. La NASA estime que l'astéroïde 2023 RU mesure entre 65 et 130 pieds de large, ce qui le rend comparable en taille à un avion.

Cependant, malgré sa taille, l’astéroïde 2023 RU n’est pas classé comme astéroïde potentiellement dangereux et ne devrait pas constituer une menace pour la Terre. Il se rapprochera le plus de la planète à une distance de 4 millions de kilomètres, se déplaçant à une vitesse de 72951 XNUMX kilomètres par heure.

Cette approche rapprochée de l’astéroïde 2023 RU est significative car ce sera la première fois que cet astéroïde particulier se rapprochera de la Terre. Selon la base de données Small-Body Database Lookup de la NASA, aucune autre approche rapprochée n'a été prévue dans un avenir proche.

Dans le même ordre d’idées, la NASA a mené l’année dernière son tout premier test de défense planétaire appelé Double Asteroid Redirection Test (DART). Ce test réussi consistait à détourner l'astéroïde potentiellement dangereux Didymos de sa trajectoire de collision avec la Terre. Cependant, les chercheurs ont découvert un comportement particulier du petit lunaire de Didymos, Dimorphos. Il semble que Dimorphos ralentisse dans son orbite autour de Didymos, contrairement aux attentes initiales.

Ces contacts rapprochés avec des astéroïdes rappellent l’importance des efforts continus pour suivre et comprendre ces roches spatiales. Les technologies développées par les agences spatiales telles que la NASA et l'ESA permettent aux scientifiques de surveiller et potentiellement de dévier les astéroïdes pour éviter d'éventuels scénarios d'impact.

Sources : NASA, ESA