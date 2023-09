Le mystère de la gravité : des dimensions supplémentaires pourraient-elles expliquer sa faiblesse ?

By

La gravité, l’une des quatre forces fondamentales de l’univers, présente une faiblesse particulière par rapport aux trois autres forces : les forces nucléaires fortes et faibles et la force électromagnétique. Lors du calcul des forces entre particules, la gravité s’avère beaucoup plus faible, en particulier à petites distances. Une théorie proposée en 1998 suggère que la faiblesse de la gravité pourrait être due au fait qu'elle « saigne » dans des dimensions supplémentaires à ces petites distances.

Mais que pourrait-il bien se cacher dans ces dimensions supplémentaires, si elles existent ? Pour comprendre cela, commençons par considérer quelque chose de plus simple : la lumière d’une étoile. À mesure que vous vous éloignez de l’étoile, la lumière se propage sous une forme sphérique. La luminosité apparente de l'étoile diminue comme le carré de la distance en raison de la propagation de la lumière dans une coque sphérique.

Ce concept s'applique également à des forces telles que la gravité et l'électromagnétisme. Plus vous êtes éloigné d’une source de ces forces, plus leur interaction avec vous est faible. La gravité, par exemple, suit une loi du carré inverse : la force entre deux masses diminue comme le carré de la distance qui les sépare. De même, la force électromagnétique entre deux particules chargées suit également le même schéma.

Voyons maintenant ce qui arriverait à ces phénomènes dans un univers comportant moins de trois dimensions spatiales. Dans les systèmes de matière condensée, qui confinent certains phénomènes à des surfaces ou des lignes, on peut observer le fonctionnement de l'étalement dans des cas bidimensionnels ou unidimensionnels. Dans un système bidimensionnel, les phénomènes ne s’étendront que sur la circonférence d’un cercle, tandis que dans un système unidimensionnel, il n’y aura aucune propagation.

Dans ces systèmes de dimension inférieure, les signaux s’affaiblissent plus lentement avec l’augmentation de la distance, car il y a moins de dimensions à travers lesquelles se propager. Par exemple, la lumière voyageant à travers un câble à fibre optique unidimensionnel conservera sa luminosité sur la distance puisqu’il n’y a pas de propagation dans une dimension.

En appliquant ce concept à la gravité, si la gravité était confinée à des dimensions supplémentaires, cela expliquerait sa faiblesse par rapport aux autres forces. La matière noire, dont on pense qu’elle interagit principalement par le biais des forces gravitationnelles, pourrait potentiellement exister dans ces dimensions supplémentaires, expliquant pourquoi nous détectons sa gravité mais pas la matière elle-même.

Bien qu’il s’agisse d’une idée spéculative qui nécessite des recherches plus approfondies, elle offre une possibilité intrigante de comprendre la nature de la gravité et les dimensions cachées de notre univers.

