Des éclats de verre volcanique en Antarctique révèlent la puissance de l'éruption de Taupō

Une étude récente a découvert des éclats de verre volcanique enfouis profondément dans les carottes de glace de l'Antarctique, les reliant à l'éruption du volcan Taupō en Nouvelle-Zélande. Cette découverte met non seulement en évidence l’immense pouvoir éruptif du Taupō, mais fournit également de nouvelles informations sur le moment de sa plus récente éruption majeure.

L'éruption s'est produite il y a environ 1800 5000 ans et est considérée comme l'une des éruptions les plus importantes et les plus puissantes ayant eu lieu au cours des 20,000 XNUMX dernières années. Il a dévasté une superficie d'environ XNUMX XNUMX kilomètres et propagé des retombées volcaniques dans toute la région. Cependant, le moment exact de l'éruption a fait l'objet de débats.

Les chercheurs ont analysé sept éclats de verre volcanique géochimiquement distincts trouvés à une profondeur de 279 m dans la carotte de glace de Roosevelt Island Climate Evolution, dans l'ouest de l'Antarctique. Ces éclats de verre étaient liés à l’éruption du Taupō grâce à leur composition géochimique.

L'âge des éclats a été déterminé en examinant l'âge modélisé des couches de glace. Cette découverte confirme que l'éruption s'est probablement produite à la fin de l'été ou au début de l'automne de l'année 232. Les éclats fournissent des preuves précieuses pour dater l'éruption et comprendre le comportement du volcan.

L'étude a également révélé que l'un des éclats de verre volcanique correspondait au verre produit par la super-éruption de Taupō il y a environ 25,500 100 ans, qui a créé le cratère aujourd'hui partiellement rempli par le lac Taupō. On estime que cet événement ancien est environ 1991 fois plus important que l’éruption du mont Pinatubo aux Philippines en XNUMX.

La détection des éclats de verre volcanique en Antarctique, à environ 5000 XNUMX kilomètres de Taupō, démontre la puissance et la portée extraordinaires de l’éruption. Les résultats offrent l'opportunité d'étudier les effets globaux du volcan sur l'atmosphère et le climat, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de son histoire éruptive.

L'étude s'appuie sur des recherches antérieures qui ont exploré l'histoire explosive de Taupo. Les scientifiques ont estimé qu'au cours des 12,000 25 dernières années, il y a eu au moins XNUMX éruptions du Taupo, allant de petites à des super-éruptions massives. Bien que le volcan soit capable de provoquer des destructions importantes, la plupart des éruptions ont été de moindre ampleur.

Sources : rapports scientifiques, GNS Science