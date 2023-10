Les effets des supernovae sur Terre : détermination des distances et évaluation de l'impact potentiel

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université de l’Illinois visait à déterminer les distances des explosions de supernova survenues il y a 3 millions d’années (SN Plio) et il y a 7 millions d’années (SN Mio) grâce à l’analyse de l’isotope radioactif actif 60Fe. Les supernovae sont la mort spectaculaire d’étoiles massives et jouent un rôle important en astrophysique et en cosmologie.

L'étude a révélé que SN Plio provenait probablement de 50 à 65 parsecs (163 à 212 années-lumière) de la Terre, tandis que la distance approximative de SN Mio était de 110 parsecs (359 années-lumière). Ces distances peuvent être considérées comme relativement « sûres » pour la Terre, mais les effets des explosions de supernova peuvent néanmoins avoir un impact notable sur notre système solaire.

Les explosions de supernovae libèrent des rayonnements de haute énergie, notamment des rayons gamma, qui peuvent irradier l'atmosphère terrestre pendant des mois. Ce rayonnement peut réduire considérablement la couche d’ozone, rendant la planète vulnérable aux rayons ultraviolets (UV) nocifs du soleil. La reconstitution de la couche d'ozone peut prendre plusieurs années.

Même si les explosions de supernovae sont des événements rares dans notre galaxie, la Voie lactée, se produisant environ une à trois fois par siècle, la possibilité d'une explosion près de la Terre sur des millions d'années est probable. Cependant, il n’existe actuellement aucun candidat supernova menaçant susceptible de nuire à la Terre.

Une étoile bien connue qui pourrait potentiellement devenir une supernova dans le futur est Bételgeuse, une supergéante rouge située à environ 550 années-lumière de la Terre. Des observations récentes suggèrent que son atténuation était due à un nuage de poussière formé à partir de matériaux très chauds éjectés par l'étoile. Le moment de l'explosion de Bételgeuse reste inconnu.

Les supernovae offrent des spectacles impressionnants dans le cosmos et ont des implications significatives pour l’évolution de notre système solaire. Comprendre leurs distances et leur impact potentiel sur Terre est crucial pour étudier les cycles de vie des étoiles et le domaine plus large de l'astrophysique.

Sources:

– Étude : serveur de pré-impression arXiv

– NASA/CXC/RIKEN & GSFC/T. Sato et coll.