La banquise de l'Antarctique continue de diminuer, signalant un changement de régime potentiel

La glace de mer entourant le continent Antarctique connaît un déclin spectaculaire, avec des creux record observés au cours des deux dernières saisons. Ce déclin est significatif, car il se situe bien en dessous de tous les niveaux maximaux observés depuis le début de la surveillance par satellite à la fin des années 1970. Les niveaux minimums estivaux ont également diminué, avec trois étés record au cours des sept dernières années.

La glace de mer de l'Antarctique joue un rôle crucial dans la régulation du climat terrestre. Il renvoie l’énergie solaire dans l’atmosphère, gardant la planète plus fraîche et isolant l’océan. De plus, la formation de glace de mer génère des masses d’eau froide et salée qui alimentent les courants océaniques mondiaux. Par conséquent, tout changement significatif dans la glace de mer de l’Antarctique pourrait avoir des conséquences considérables sur le système climatique terrestre.

Cependant, prédire avec précision le cycle annuel de gel-dégel et les changements dans l’étendue de la glace de mer en Antarctique s’est avéré être un défi pour les modèles climatiques. Les enregistrements satellitaires indiquent que cette année, l'étendue de la glace de mer a atteint un niveau record de l'ère satellite en septembre. Malgré une reprise tardive l'année précédente, où l'étendue de la glace de mer en Antarctique avait atteint son maximum en septembre, des effets dévastateurs sur les manchots empereurs ont été observés, aucun oisillon n'ayant survécu dans quatre sites de reproduction sur cinq dans une région de perte de glace de mer.

Les modèles climatiques mondiaux ont eu du mal à simuler avec précision la glace de mer de l'Antarctique, la plupart des modèles ne parvenant pas à reproduire la tendance observée dans la zone de glace de mer de 1979 à 2018. Alors que divers facteurs, tels que la configuration des vents et des vagues, la variabilité naturelle, l'ozone stratosphérique et l'eau de fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique, ont été proposées comme explications potentielles, mais aucune n'a apporté de réponse définitive.

L’une des raisons de la difficulté de comprendre la glace de mer de l’Antarctique est le manque de mesures directes de l’épaisseur de la glace de mer. Contrairement à l’Arctique, où de nombreuses données sont disponibles, les données sur l’épaisseur de la glace de mer en Antarctique sont rares. Ces données proviennent principalement de trous forés dans la glace marine, de stations de surveillance et de mesures d'induction électromagnétique. L’obtention de mesures précises de la superficie et de l’épaisseur de la glace de mer est cruciale pour comprendre l’impact global du changement climatique sur la glace de mer.

Ces dernières années, des tempêtes inhabituelles en Antarctique, comme celles connues dans le détroit de McMurdo, ont contribué à rendre la glace marine plus fine que d'habitude. Ces tempêtes ont provoqué l’éclatement de la banquise, entraînant des perturbations majeures des opérations en Antarctique. En 2022, la glace de mer dans le détroit de McMurdo était nettement plus fine que d'habitude, ce qui a entraîné des problèmes de sécurité et la nécessité de mesures alternatives pour surveiller l'épaisseur de la glace de mer.

Le déclin continu de la glace de mer en Antarctique suscite des inquiétudes quant au changement de régime potentiel qui se produirait dans cette région. Alors que les scientifiques s'efforcent de mieux comprendre la dynamique complexe qui influence la glace de mer de l'Antarctique, il est crucial de surveiller et d'évaluer ces changements pour mieux comprendre leurs implications sur le système climatique terrestre.

Sources:

– [Source 1]

– [Source 2]

– [Source 3]