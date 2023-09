Le déclin dramatique de la banquise de l’Antarctique : un changement de régime aux conséquences considérables

La glace de mer de l'Antarctique, une couche d'eau de mer gelée entourant le continent, a connu un déclin significatif ces dernières années. Le niveau maximal hivernal de glace de mer, observé de septembre à février, est bien inférieur à tous les records antérieurs depuis le début de la surveillance par satellite à la fin des années 1970. De plus, le minimum estival de glace de mer a également diminué, avec trois étés record au cours des sept dernières années.

Les implications de ce déclin de la glace de mer en Antarctique pourraient avoir des conséquences considérables sur le climat de la Terre. La glace de mer joue un rôle crucial dans le refroidissement de la planète en réfléchissant l'énergie solaire vers l'atmosphère. Il agit également comme isolant pour l’océan et génère des masses d’eau froide et salée qui alimentent les courants océaniques mondiaux. Ce cycle annuel de gel et de dégel de la glace de mer de l’Antarctique constitue l’un des changements saisonniers les plus importants sur Terre.

La mesure utilisée pour suivre l’étendue de la glace de mer est la superficie totale dont au moins 15 % est recouverte par la glace de mer. En septembre de cette année, l’étendue de la glace de mer a atteint un niveau record pour cette période de l’année. L’année précédente a également vu une diminution de l’étendue de la glace marine, avec des effets dévastateurs sur les manchots empereurs. Dans une région touchée par la fonte des glaces marines, aucun poussin n’a survécu dans quatre sites de reproduction sur cinq.

Il est difficile de prévoir avec précision le déclin de la glace de mer en Antarctique. Les modèles climatiques prédictifs ont eu du mal à reproduire la tendance observée de l’étendue de la glace de mer en Antarctique entre 1979 et 2018. Ces modèles, qui sont nos meilleurs outils pour prévoir le climat futur, sont constitués de modèles à composants individuels représentant divers processus physiques. Bien que ces modèles aient réussi à prévoir le réchauffement des océans et des terres émergées, ils ont eu du mal à simuler la glace marine de l’Antarctique.

Les raisons de l’incapacité à simuler avec précision la glace de mer de l’Antarctique font toujours l’objet d’une enquête. Les changements dans la configuration des vents et des vagues, la variabilité naturelle, l'ozone stratosphérique et l'eau de fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique ont été proposés comme explications potentielles. Cependant, aucune n’a apporté de réponse définitive jusqu’à présent.

Mesurer l’épaisseur de la glace de mer de l’Antarctique constitue également un défi, car elle ne peut pas être mesurée directement par satellite. Les données limitées sur l’épaisseur de la glace de mer proviennent de trous forés dans la glace de mer, de stations de surveillance et de mesures d’induction électromagnétique.

Le déclin de la banquise de l'Antarctique est un phénomène préoccupant qui pourrait avoir des implications significatives sur le système climatique terrestre. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les causes sous-jacentes et prédire avec précision les changements futurs dans l’étendue et l’épaisseur de la glace de mer de l’Antarctique.

