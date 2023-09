La banquise de l'Antarctique en déclin spectaculaire, signalant potentiellement un changement de régime

La glace de mer de l'Antarctique connaît un déclin significatif, se situant bien en dessous des niveaux maximaux hivernaux observés depuis le début de la surveillance par satellite à la fin des années 1970. Ce déclin est préoccupant car la glace de mer joue un rôle crucial dans le climat de la Terre en réfléchissant l'énergie solaire dans l'atmosphère et en isolant l'océan. Il génère également des masses d’eau froide et salée qui alimentent les courants océaniques mondiaux.

La glace de mer de l'Antarctique subit un cycle annuel de gel-dégel, avec une couverture maximale en septembre et une couverture minimale en février. Cependant, le minimum estival diminue régulièrement, avec trois étés record au cours des sept dernières années. Certains scientifiques ont suggéré que ce déclin pourrait indiquer un changement de régime pour la glace marine de l'Antarctique.

Les satellites surveillent une mesure appelée « étendue de la glace de mer » depuis les années 1970. L’étendue de la glace de mer fait référence à la superficie totale dont au moins 15 % est recouverte de glace de mer. Cette année, l’étendue de la glace de mer a atteint un niveau record pour cette période de l’année. L’année précédente, l’étendue de la glace de mer était inférieure de 2 % à la médiane, ce qui a eu des conséquences dévastatrices sur les manchots empereurs.

Il est intéressant de noter que les modèles climatiques ont du mal à prédire avec précision les changements de glace de mer en Antarctique. La plupart des modèles prévoyaient une tendance à la diminution de l’étendue de la glace de mer en Antarctique, mais les données observées contredisaient ces prédictions. Les raisons de cet écart restent floues, les explications proposées incluant les changements dans la configuration des vents et des vagues, la variabilité naturelle, l'ozone stratosphérique et l'eau de fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique.

En outre, les mesures précises de l’épaisseur de la glace de mer en Antarctique sont difficiles en raison du manque de données et des mesures éparses. Ces informations sont cruciales pour comprendre l’impact global du changement climatique sur la glace marine. Les tempêtes jouent également un rôle dans la formation de la glace de mer de l’Antarctique, comme on le voit dans le détroit de McMurdo. En 2022, des tempêtes ont rendu la glace de mer dans cette région plus fine que d’habitude, entraînant des perturbations et des problèmes de sécurité pour les opérations en Antarctique.

En conclusion, la banquise de l'Antarctique connaît un déclin spectaculaire, ce qui pourrait avoir des conséquences considérables sur le climat de la Terre. Les raisons de ce déclin et les défis liés à la prévision précise des changements de la glace de mer en Antarctique sont encore à l’étude. Comprendre ces changements est crucial pour évaluer les impacts du changement climatique et élaborer des stratégies efficaces d’atténuation et d’adaptation.

