Comprendre les traqueurs d'étoiles : outils de test pour la navigation des engins spatiaux

Les suiveurs d'étoiles sont des outils cruciaux utilisés dans la navigation des engins spatiaux, aidant les satellites à déterminer leur position en référençant les étoiles. Au Centre européen de recherche et de technologie spatiales (ESTEC) de l'Agence spatiale européenne (ESA), les ingénieurs utilisent un simulateur d'étoiles artificielles pour tester ces suiveurs d'étoiles.

Le simulateur, situé dans le laboratoire GNC, AOC et pointage d'ESTEC, se compose d'une table tournante et d'un point lumineux qui imite la couleur et la luminosité d'une véritable étoile. Cette configuration permet aux ingénieurs d'évaluer avec précision les performances des suiveurs d'étoiles avant de les déployer sur des satellites.

Les traqueurs d'étoiles capturent des images du ciel à l'aide d'un appareil photo ou d'un appareil captant la lumière. Ils comparent ensuite ces images à un catalogue d’étoiles connues pour déterminer leur position. Bien que les suiveurs d'étoiles électroniques soient utilisés depuis les années 1950, ils continuent de jouer un rôle essentiel dans diverses applications, notamment les missiles guidés, les montures Goto des télescopes au sol et, plus particulièrement, les satellites.

Les trackers d'étoiles par satellite varient des modèles open source à faible coût conçus pour les petits CubeSats aux appareils avancés comme ASTRO XP. Le tracker ASTRO XP peut maintenir de manière autonome l'alignement des satellites à moins de 0.1 seconde d'arc du ciel, ce qui en fait un élément crucial pour les futures missions de l'ESA telles que le télescope à rayons X ATHENA et l'observatoire d'ondes gravitationnelles LISA.

Il est essentiel de tester les suiveurs d’étoiles pour garantir leur précision et leur fiabilité avant de les lancer dans l’espace. Le simulateur d'étoiles artificielles d'ESTEC offre aux ingénieurs un environnement contrôlé pour évaluer les performances de ces outils de navigation. En simulant le comportement des étoiles, les ingénieurs peuvent évaluer la précision et la réactivité des suiveurs d'étoiles et apporter les ajustements ou améliorations nécessaires.

En conclusion, les suiveurs d’étoiles jouent un rôle crucial dans la navigation des engins spatiaux, en aidant à la détermination de la position en référençant les étoiles. Le simulateur d’étoiles artificielles d’ESTEC fournit aux ingénieurs un outil de test précieux pour évaluer les performances des suiveurs d’étoiles avant leur déploiement sur des satellites. Cela garantit que ces outils de navigation fonctionnent avec précision et fiabilité dans l’immensité de l’espace.

Définitions:

– Star tracker : appareil utilisé pour déterminer la position d'un vaisseau spatial en capturant des images des étoiles et en les comparant à un catalogue d'étoiles connues.

– CubeSat : Un petit satellite conforme à un facteur de forme cubique standardisé.

– ASTRO XP : un système de suivi d'étoiles avancé capable de maintenir de manière autonome l'alignement des satellites à moins de 0.1 seconde d'arc du ciel.

La source:

Titre de l’article : « Simulateur d’étoiles : c’est quoi cet étrange appareil de l’Agence spatiale européenne ? »

Publication : Space.com