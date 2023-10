Photosynthèse artificielle : une solution prometteuse pour une énergie propre sans limites

By

Les scientifiques ont réalisé des progrès significatifs dans le domaine de la photosynthèse artificielle, un processus qui pourrait potentiellement remplacer les panneaux solaires traditionnels et fournir une énergie propre illimitée. Cette recherche révolutionnaire, décrite dans une publication récente dans ACS Engineering, démontre comment la photosynthèse artificielle peut générer du méthane, un carburant très dense en énergie, en utilisant uniquement de l'eau, du dioxyde de carbone et de la lumière du soleil.

L'équipe visionnaire, dirigée par Kazunari Domen, vise à reproduire le processus complexe de la photosynthèse naturelle pour créer une forme artificielle de photosynthèse. En utilisant la lumière du soleil pour diviser l’eau en hydrogène et oxygène gazeux, ce système imite fidèlement les processus de production d’énergie des plantes. La généralisation de cette méthode pourrait potentiellement remplacer les panneaux solaires en tant que principale source d’énergie propre et illimitée.

Il reste cependant des défis à relever pour faire évoluer le système. La principale préoccupation est d’éviter les fuites de méthane, qui pourraient contribuer aux émissions de gaz à effet de serre et exacerber le changement climatique. Les chercheurs se sont engagés à résoudre ce problème en affinant le système et en utilisant des matériaux rentables et facilement évolutifs.

Pour alimenter la réaction, les scientifiques ont développé des cellules de réaction recouvertes d'un photocatalyseur au titanate de strontium dopé à l'aluminium, ressemblant à des panneaux solaires. Ces cellules divisent l’eau en hydrogène et oxygène gazeux, qui sont ensuite séparés. L’hydrogène gazeux est ensuite utilisé pour produire du méthane et de l’eau dans une chambre séparée. Le méthane peut être utilisé comme biocarburant durable ou comme précurseur de divers produits chimiques.

Bien que le système de validation de principe ait montré des résultats prometteurs au cours de son fonctionnement continu de trois jours, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour accroître l'efficacité de la photosynthèse artificielle afin de générer des quantités substantielles d'électricité. Cependant, les avantages potentiels de cette technologie sont vastes, notamment la production de biocarburants et de matières premières chimiques durables.

La photosynthèse artificielle est très prometteuse dans la recherche d’une énergie propre illimitée. En exploitant les processus de production d’énergie des plantes, les scientifiques travaillent à un avenir où les sources d’énergie renouvelables pourront alimenter notre monde de manière durable et sans limites.

