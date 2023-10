Photosynthèse artificielle : une solution potentielle pour une énergie illimitée

Les chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire dans la quête d’une énergie illimitée. En imitant le processus de photosynthèse, les scientifiques ont pu produire du méthane, un carburant très dense en énergie, en utilisant uniquement de l'eau, du dioxyde de carbone et de la lumière du soleil. Cette découverte, décrite dans un nouvel article publié dans ACS Engineering, a le potentiel de révolutionner le domaine de la production d'énergie.

Dirigée par Kazunari Domen, une équipe d'ingénieurs a développé un système qui utilise la lumière du soleil pour diviser l'eau en hydrogène et oxygène gazeux. Sur cette base, ils visaient à reproduire le processus utilisé par les usines pour absorber le dioxyde de carbone et stocker l’énergie du soleil sous forme de méthane. Cette version artificielle de la photosynthèse pourrait potentiellement remplacer les panneaux solaires comme principale source d’énergie propre et illimitée.

Semblable aux panneaux solaires, ce système exploite l’énergie du soleil. Cependant, au lieu de simplement le stocker, il utilise le même mécanisme dont dépendent les plantes pour la photosynthèse afin de générer encore plus d’énergie stockable. Bien que l'extension du système pour répondre aux demandes d'une ville pose des défis, les chercheurs discutent de solutions potentielles dans leur article.

Un facteur crucial dans ce processus est la prévention des fuites de méthane. Étant donné que le méthane est un puissant gaz à effet de serre, il est primordial de développer un système qui ne contribue pas au changement climatique ni au réchauffement de la planète. Les fuites annuleraient les avantages de cette technologie et nuiraient à l’environnement.

La photosynthèse artificielle offre une solution prometteuse pour la production d’énergie propre et illimitée. En reproduisant le processus naturel utilisé par les usines, les chercheurs ont réussi à démontrer la capacité de générer un carburant à forte densité énergétique avec uniquement de l'eau, du dioxyde de carbone et de la lumière du soleil. À mesure que des recherches plus approfondies seront menées, cette technologie pourrait potentiellement remplacer les panneaux solaires traditionnels et fournir une source d'énergie durable pour l'avenir.

Définitions:

– Photosynthèse : Processus par lequel les plantes convertissent la lumière du soleil, l’eau et le dioxyde de carbone en glucose et en oxygène.

– Photosynthèse artificielle : technique qui imite le processus naturel de photosynthèse pour produire des carburants riches en énergie en utilisant uniquement la lumière du soleil, l’eau et le dioxyde de carbone.

Sources:

